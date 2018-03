Zemanovi příznivci dorazí na Hrad. Jak zareaguje Anglie na otravu ruského exšpiona?

Zemanovi fanoušci a přátelé zaplní Španělský sál, zazpívá jim Vondráčková, Hůlka i David. Zeman tak poděkuje za podporu. Spor Velké Británie a Ruska kvůli otrávení bývalého ruského špiona v Anglii se vyostřuje. Londýn chystá tvrdá opatření.

- V 18. 00 uspořádá prezident Miloš Zeman na Pražském hradě koncert pro své příznivce na počest své inaugurace. Do Španělského sálu je pozváno zhruba tisíc hostů. Ke svým přátelům a podporovatelům v úvodu Zeman krátce promluví a pak bude následovat hudební program.„Zahrnuje například dílo Bedřicha Smetany, zazní také písně z dílny Karla Svobody, Jaromíra Vejvody nebo Michala Davida,“ uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Vystoupí Helena Vondráčková, Daniel Hůlka, Václav Neckář a Michal David, doplnil.

- Sledujeme vývoj v případu soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera. Ten byl zadržen v úterý při zásahu policie v budově Vrchního soudu v Praze, je obviněný, že si nechal slíbit úplatek nejméně jeden milion korun. Spolu s ním je v této věci obviněno pět Vietnamců.



Zasedá vláda v demisi. Na programu má mimo jiné poslanecký návrh novely zákona o směnárenské činnosti, návrh novely zákona o nemocenském pojištění nebo návrh na vstup vlády do řízení před Ústavním soudem o návrhu skupiny senátorů na zrušení části zákona o pomoci v hmotné nouzi ohledně doplatků na bydlení.

- Sněmovní zahraniční výbor probere na uzavřeném jednání možné dopady vydání Sáliha Muslima do Turecka a aktuální situaci na Slovensku. Turecko sedmašedesátiletého syrského Kurda Muslima považuje za teroristu, zatímco podle Kurdů je hrdinou v boji proti samozvanému Islámskému státu. Politik byl v Praze zadržen po čtyři dny. Soud ho propustil na svobodu 27. února. Turci nyní mohou do 40 dní od zadržení podat k českému ministerstvu spravedlnosti oficiální žádost o vydání.

- Na sedmou hodinu večerní je do centra Prahy na Václavské náměstí svolána demonstrace za zachování svobody slova a médií, kterou v reakci na inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana pořádá aktivistická skupina AUVA, která již dříve organozovala například protesty proti zavedení EET.

- Europoslanci budou na svém plenárním zasedání ve Štrasburku probírat mimo jiné bezpečnost novinářů napříč EU a údajné zneužívání evropských peněz na Slovensku v reakci na vraždu Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Novináře Kuciaka našla policie 25. února a jeho vražda způsobila na Slovensku vládní krizi. Novinář odkrýval podezřelé napojení lidí kolem současné vlády na kriminální prostředí. Od vraždy už odstoupili dva ministři, několik vysokých úředníků a jedna z vládních stran požaduje předčasné volby.

- Budeme sledovat vývoj v případu útoku nervovou látkou proti bývalému agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři v Británii. Britská vláda dala Rusku do úterní půlnoci čas na vysvětlení, jak se látka Novičok do Británie dostala. Sejde se Národní bezpečnostní rada, která by mohla oznámit reakci Londýna na případ.



- V 09.00 by měl Spolkový sněm již počtvrté v řadě zvolit německou kancléřkou Angelu Merkelovou. Přísahu má složit ve 12.00. Odpoledne tak učiní i jednotliví ministři.

- Ruský prezident Vladimir Putin v rámci předvolební kampaně navštíví anektovaný ukrajinský Krym.