Zemanův poradce Regec domluvil fotbalové federaci pronájem Hradu za korunu

PRAHA Prostory Pražského hradu se několikrát do roka pronajímají pro soukromé účely. Konají se zde svatby, oslavy i firemní akce. Začátkem roku 2015 zde proběhlo také zasedání valné hromady Federace malého fotbalu. Cena pronájmu i ostatních služeb byla ale dle smlouvy pouze symbolická, dle ceníku by přitom měla dosahovat až 250 tisíc korun. Se Správou Pražského hradu navíc nejednal nikdo z federace, ale poradce prezidenta pro sport Jozef Regec.

Nejen pronájem prostor Nové galerie a Široké chodby v areálu Pražského hradu, ale i úklid po akci, technické služby a nastěhování i vystěhování mobiliáře si v únoru 2015 zaplatila Evropská federace malého fotbalu. Ve smlouvě byla cena vyčíslena na rovnou jednu korunu včetně DPH. Avizovaná cena dle oficiálního ceníku Pražského hradu by přitom měla být 250 tisíc korun. Neobvykle levné transakce si všiml server iRozhlas.cz. Smlouvu se Správou pražského hradu navíc neuzavřel žádný z představitelů federace, ale poradce prezidenta pro sport a bývalý senátor za ČSSD Jozef Regec.

Smlouvu řešil Regec s Hradem

Podle českého zástupce federace Filipa Judy usilovala v té době Česká republika o možnost hostit mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2017, čemuž mohly reprezentativní prostory napomoci. Mistrovství se u nás nakonec skutečně konalo.



Juda už si dle svých slov nevzpomíná, odkud přišla nabídka uspořádat akci na Hradě, vše ale údajně domlouval právě s Regecem. Připouští také, že sama federace nic neplatila. „Věděl jsem, že tam bude nějaká úplata. Ale co se týče finančních prostředků z naší strany, tam nic neprobíhalo. To řešil pan Regec s Hradem,“ uvedl pro iRozhlas.cz. „Takhle by se měl stát starat o propagaci české země.“ Jozef Regec se k situaci dosud nevyjádřil.

„Smluvní cena byla sjednána dohodou smluvních stran. Rozsah a způsob využití dotčených prostor je vždy projednán v rámci schvalovacího procesu (Správy Pražského hradu) se zřizovatelem,“ oznámil mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek. Na dotaz, zda symbolická cena pronájmu nějak souvisí s postem prezidentova poradce, ale i přes několikrát opakovanou výzvu odmítl odpovědět.



Mynářovy narozeniny i spolek ruských krajanů

Možnost pronajmout si prostory Pražského hradu má teoreticky každý. V kapli Rožmberského paláce, na hradních vyhlídkách či v Jižních zahradách se například často konají svatební obřady. V registru pronájmů lze ale najít i konferenci Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR, která se konala u příležitosti 70. výročí Pražského manifestu. Ten vznikl roku 1944 v Praze na ustavující schůzi Výboru pro osvobození národů Ruska a hlásal například „svržení tyranie Stalina“. Smlouva uvádí, že sdružení za akci zaplatilo 150 tisíc korun, jeho mluvčí Igor Zolotarev se ale k ceně ani jednateli vyjádřit nechtěl.

V roce 2013 zase na Hradě pořádala setkání se svými dárci Nadace Livie a Václava Klausových, za pronájem prostoru pro 150 hostů ale zaplatila pouze 25 tisíc. Stejný scénář se opakoval i o rok později.

Kontroverzi vyvolala loňská narozeninová oslava hradního kancléře Vratislava Mynáře. V červnu si za 180 tisíc korun pronajal celé Jižní zahrady a nechal je uzavřít pro veřejnost. V reakci na to chtěl podobnou akci uspořádat i dokumentarista Petr Horký. V rámci projektu nazvaného „Mýdlo na Hradě“, jehož prostřednictvím chtěl údajně kritizovat „nabubřelost a papalášství“, vybral ve veřejné sbírce 870 tisíc. Akci zrušil poté, co Správa Pražského hradu změnila podmínky pronájmu a povolila účast pouze 150 hostů namísto původních čtyř set. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček tehdy tvrdil, že Mynář měl v případě svých narozenin podmínky stejné.