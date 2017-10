Zemřel Armin Delong, světově uznávaný vědec a zakladatel elektronové mikroskopie

BRNO Ve věku 92 let zemřel v Brně v noci ze čtvrtka na pátek Armin Delong, světově uznávaný vědec a zakladatel elektronové mikroskopie v někdejším Československu. Informaci z webu Českého rozhlasu Brno potvrdila vědcova dcera Silva Macková. „Mohu potvrdit, že tatínek zemřel ve čtvrtek v noci. Těžko se s tím smiřujeme, ale zemřel tady doma, jak si přál,“ řekla Macková.

Armin Delong se svými spolupracovníky zavedl obor elektronové mikroskopie v Československu a prostřednictvím výroby elektronových mikroskopů byla umožněna aplikace metody elektronové mikroskopie také do mnoha vědních oblastí doma i v zahraničí. Delong vytvořil například prototyp stolního elektronového mikroskopu, za který získal v roce 1958 zlatou medaili na Světové výstavě EXPO58 v Bruselu.



Byl potomkem francouzských rodičů, kteří se do Československa přistěhovali. Narodil se 29. ledna 1925 v Bartovicích, jež jsou nyní součástí Ostravy, na severu Moravy strávil i dětství. Po studiu na reálném gymnáziu v Orlové, Ostravě a Hranicích studoval na Vysoké škole technické E.Beneše v Brně, a to slaboproudý obor. Tam také začal pracovat jako studentská vědecká síla na problematice elektronové mikroskopie. Po ukončení studia v roce 1950 nastoupil do Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky VŠT jako asistent. Po změně VŠT na Vojenskou technickou akademii jako vědecký aspirant. V roce 1956 se stal vedoucím laboratoře elektronové optiky ČSAV v Brně, o rok později obhájil doktorskou disertaci. V roce 1978 byl jmenován profesorem na Vysokém učení technickém v Brně.

Práce Armina Delonga a jeho kolegy Vladimíra Drahoše se stala základem pro vznik Ústavu přístrojové techniky ČSAV. V čele ústavu stál Armin Delong přes 30 let. Za svůj život publikoval více než 120 odborných studií, řadu konferenčních příspěvků a dvě monografie o elektronové mikroskopii.

Po listopadové revoluci se Armin Delong stal místopředsedou federální vlády pro vědeckotechnický rozvoj. Za svou celoživotní práci získal Delong v roce 2015 Medaili Za zásluhy, o deset let dříve získal i národní vědeckou cenu Česká hlava. V práci pokračoval i ve vysokém věku, působil v brněnské firmě vyrábějící elektronové mikroskopy Delong Instruments.

Rozloučení se světově uznávaným vědcem se uskuteční v úzkém rodinném kruhu.