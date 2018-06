Zemřel člen Divadla Járy Cimrmana Bořivoj Penc, Svěrákův kamarád od dětství

PRAHA Ve věku 82 let zemřel v úterý v pražské nemocnici herec Bořivoj Penc, který byl 35 let členem Divadla Járy Cimrmana. Ve středu to oznámil herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svěrák, který s Pencem kamarádil od dětství.

Penc hrál ve většině her tohoto souboru, ještě před 14 dny se objevil jako král v jedné z jeho nejslavnějších her Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Diváci ho znají také jako doktora Vypicha ze Záskoku, Jana Husa z Českého nebe a Hynka z Blaníku.



Bořivoj Penc se narodil 19. ledna 1936. Byl vystudovaný nástrojař, se Zdeňkem Svěrákem se znali od základní školy. Počátkem 80. let ho oslovil ke spolupráci u Cimrmanů. V jednom z rozhovorů Penc vzpomínal, že v začátcích měl obrovskou trému. První představení Němý Bobeš bylo podle něj „na infarkt“.23. 04. 18 - Lidovky/Domov:Ochotníci slaví. Svěrák jim dal zelenou, Cimrmana mohou hrát mnohem častěji



Vedle divadla hrál i ve filmu, první z těch, ve kterých se objevil, byla Nejistá sezona, který autorská dvojice Zdeněk Svěrák - Ladislav Smoljak natočila na sklonku komunistického režimu a ve kterém s humorem, satirickou příchutí i s nádechem nostalgie líčí peripetie malého divadelního souboru s nadřízenými orgány. Značný prostor v něm mají ukázky z her repertoáru Divadla Járy Cimrmana a snímek vycházel ze skutečných událostí kolem oblíbeného divadla.

Penc se dále objevil ve filmech Pražákům, těm je hej, Obecná škola, Lotrando a Zubejda, Vratné lahve nebo Tři bratři. Hrál také v televizních seriálech Bylo nás pět nebo Případy detektivní kanceláře Ostrozrak.