Zemřel kreslíř a ilustrátor Vladimír Renčín. Bylo mu 75 let

Autor kreslených vtipů i večerníčkových postaviček Vladimír Renčín zemřel ve středu večer ve věku 75 let. Rozloučení se podle jeho dcery Zuzany Renčínové uskuteční v kruhu rodiny a přátel.

Renčín se narodil 6. prosince 1941 v Pečkách. Vyznačoval se svérázným humorem a stvořil například postavy Dlabáčka, Rambouska a Marie ve večerníčku Zvířátka pana Krbce. Svými kreslenými vtipy glosujícími aktuální dení přispíval například do Lidových novin, do deníku Právo či do časopisu Mladý svět.



Renčínovy kresby vyšly ve třicítce knih, na desítkách dalších knih se podílel jako ilustrátor. Mimo jiné je také spoluautorem divadelní hry Nejkrásnější válka a autorem příležitostné řady známek z roku 1995.



První vtip mu vyšel v roce 1962 v Mladém světě. Od roku 1965 se živil jako kreslíř na volné noze. Protože v 60. letech podporoval společenské reformy, během normalizace mu režim na čas zakázal publikovat.



„Nemám příslušné výtvarné vzdělání, a tak jsem se celý umělecký život, jestli to tak můžu říct, zaobíral tím, že jsem se stále hledal, hledal jsem jak kreslit, jak namalovat postavu. A do dneška se hledám. Pravda, už jsem se za ta léta mohl najít, ale jak říkával Adolf Hoffmeister: Hledání předchází pád,“ řekl Renčín serveru iDnes.cz v roce 2011.



S kreslením přestal kvůli těžké nemoci před dvěma lety. Jeho posledním větším dílem byla kniha o české historii Husité, husáci a my. Vyšla v roce 2015 a při té příležitosti poskytl Renčín rozhovor serveru iDnes.cz. „Když vyšla moje první kresba v týdeníku Time, s napětím jsem čekal na reakci komunistů,“ vzpomínal tehdy na svou kreslířskou kariéru.

Roku 2011 mu tehdejší prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy. Právě s Klausem měl ale Renčín paradoxně největší problémy. „Několik mých kreseb si vzal dost osobně, ačkoli osobní snad byla jen ta s textem: Češi, nekraďte nám pera,“ přiznal ilustrátor.