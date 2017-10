Zemřela legenda světového rocku Tom Petty. Bylo mu 66 let

WASHINGTON V neděli v noci zemřel na zástavu srdce slavný zpěvák, kytarista a hudební skladatel Tom Petty. Bylo mu 66 let. Informovala o tom televize CBS News s odvoláním na své zdroje. Rocker byl od neděle v bezvědomí po srdeční zástavě. Zpěvák byl na koncertech doprovázen svou skupinou The Heartbreakers, se kterou hrál již od roku 1976. Poslední koncertní turné dokončila kapela před týdnem. Mimo to byl Petty také člen rockové skupiny Mudcrutch.

Podle serveru Pitchfork byl Petty v neděli hospitalizován poté, co jej nalezli v bezvědomí v jeho domově v Malibu. Zdravotní stav zpěváka byl v té době už kritický. V nemocnici byl po celou dobu napojen na přístroje.

Tom Petty se narodil 20. října 1950 na Floridě v USA. Jeho zájem o muziku a především rock’n’roll vzrostl v létě roku 1961, kdy se díky svému strýci setkal s Elvisem Presleym při natáčení filmu Follow That Dream.

Petty se proslavil mimojiné spoluprací s Bobem Dylanem, Georgem Harrisonem, Royem Orbisonem a Jeffem Lynneem. S nimi tvořil superskupinu Traveling Wilburys. Zde měl pseudonym Charlie T. Wilbury, Jr. Skupina za krátkou dobu svého trvání natočila dvě celkem úspěšné desky.