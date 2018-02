Zemřel soudce a bývalý prezident Soudcovské unie Jan Vyklický

BRNO Ve věku 68 let zemřel v neděli soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) a bývalý prezident Soudcovské unie Jan Vyklický. Uvedl to server Česká justice, kterému to potvrdila mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Jan Vyklický vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, jako soudce působil od roku 1974. Nejdříve na občanskoprávních úsecích několika pražských obvodních soudů, poté jako předseda Obvodního soudu pro Prahu 10. Odborně se mimo jiné zabýval žalobami o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Od roku 2011 byl dočasně přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu, jehož soudcem se stal o dva roky později.



V roce 1990 se podílel na založení Soudcovské unie ČR, jejímž byl prezidentem do roku 1996. V roce 2013 obdržel stříbrnou medaili Antonína Randy za zásluhy na fungování demokratického právního státu a za reprezentaci českých právníků v zahraničí.

„Odešel kamarád, soudce tělem i duší, fajn chlap. Pro českou justici toho po roce 1989 udělal jako málokdo. Jsem smutný a chtěl bych mu poděkovat. Jak už to bývá, měl jsem děkovat dříve a více. Díky Honzo, byls kanón,“ napsal České justici v reakci Ústavní soudce Jaromír Jirsa.