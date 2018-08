Zemřel válečný hrdina a senátor John McCain. Podlehl agresivní formě rakoviny mozku

WASHINGTON Ve věku 81 let v sobotu zemřel americký republikánský senátor John McCain. S odkazem na sdělení jeho kanceláře o tom dnes informovala agentura Reuters. McCain, který byl senátorem za stát Arizona, někdejší válečný vězeň během války ve Vietnamu a neúspěšný kandidát v amerických prezidentských volbách v roce 2008, prohrál boj s agresivní formou rakoviny mozku.

„Senátor John Sidney McCain III zemřel v 16:28 (místního času), 25. srpna. V době jeho smrti u něj byla jeho manželka Cindy a jejich rodina. Věrně sloužil Spojeným státům 60 let,“ stálo v prohlášení jeho kanceláře.

McCain více než rok bojoval s glioblastomem, který je označován za nejagresivnější typ mozkových nádorů. Pacienti s touto diagnózou umírají v průměru do tří měsíců a pokud jsou optimálně léčeni, pak v průměru za jeden rok. V pátek s odvoláním na politikovu rodinu list The New York Times informoval, že se McCain rozhodl léčbu ukončit.

Mučení ve vězení

McCain byl synem a vnukem námořních admirálů. Jako pilot se účastnil vietnamské války, v říjnu 1967 byl ale sestřelen, zajat a v zajetí strávil následujících pět a půl roku. Ve vězení byl i mučen. Nabídky na propuštění však odmítal, protože jako syna vysokého důstojníka jej chtěli Vietnamci využít k propagandě.

Následky mučení se podepsaly na McCainově zdraví. Za svou službu obdržel celkem pět vysokých amerických vojenských vyznamenání.



V roce 1982 byl McCain zvolen do Sněmovny reprezentantů a o čtyři roky později do Senátu USA. Ve většině politických záležitostí zastával konzervativní přístup a prosazoval například reformu financování volebních kampaní.

Trumpa nechtěl na pohřbu

V roce 2008 za republikány kandidoval na post prezidenta Spojených států, volby ale tehdy vyhrál demokrat Barack Obama.

Republikán McCain byl dlouhodobým kritikem prezidenta Donalda Trumpa, rovněž republikána. Podle zdroje blízkého senátorovi, který dříve citovala agentura AP, si McCain nepřál, aby byl šéf Bílého domu pozván na jeho pohřeb. Trump před časem mimo jiné řekl, že McCain není žádný válečný hrdina a s odkazem na období, které senátor strávil v zajetí, uvedl, že má rád lidi, kteří se do zajetí nedostali.