’Žena by měla svého manžela následovat’. Ivana Zemanová vypráví o své roli první dámy

PRAHA „Žena by měla podporovat svého muže,“ říká Ivana Zemanová. Na výsledku jejího manžela Miloše Zemana závisí, zda bude první dámou i dalších pět let. Před pěti lety slavil Miloš Zeman vítězství v prezidentském klání polibkem s „první dcerou“ Kateřinou. A stejně něžně zahájil cestu za obhajobou. Počátkem listopadu dal květinu a políbení své ženě Ivaně.

První dáma vedla tým, který pro opětovnou kandidaturu dokázal nasbírat více než dvojnásobek požadovaného počtu občanských podpisů. Sama byla první, kdo se pod petiční arch podepsal. „Chtěla bych svého muže podpořit jako manželka,“ prohlásila tehdy.



„Možná to zní trochu starosvětsky, ale já si to mohu dovolit, jsem narozená už v minulém století. Zastávám ten názor, že žena by měla následovat svého muže a měla by ho podporovat,“ doplnila.

Ivana Zemanová tím dala najevo, že za manželem a otcem jejich dcery stojí. A že má její souhlas k pokusu o druhý pětiletý mandát v řadě. Zemana považuje za zodpovědného prezidenta, jemuž jde o prosperitu země a který je ochoten říkat i nepopulární věci.



Pozornost nemiluje

Její ochotu setrvat v případě úspěchu svého muže i dalších pět let na Pražském hradě je přitom možno považovat za svého druhu oběť. První dáma platí za spíše plachou ženu, která se straní médií a pozornost spojenou s prezidentským piedestalem příliš nevyhledává. Pevně ale stojí vedle manžela, s nímž sdílí podobný pohled na svět.

Příkladem budiž předloňské září. V době, kdy prezident neustále hovořil o nutnosti bránit Evropu před islámským terorismem, si milovnice šansonů neváhala obléct maskáče a uspořádat střeleckou soutěž pro ženy, jíž se zúčastnily i tehdejší ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a poslankyně ODS Jana Černochová, která se láskou k „military“ netají.

Ivana Zemanová a Miloš Zeman.

A nebyla to jediná chvíle, kdy byla paní Ivana k vidění v outfitu, jenž se hodí spíše k milovníkům paintballu nebo airsoftu. V maskovacím oděvu a se zbraní v ruce se nechala fotografovat opakovaně. Ubezpečovala tím, že podporuje manželova slova o údajně narůstající muslimské hrozbě.



Stejné mínění pravděpodobně sdílejí i v otázce případu Jiřího Kajínka. Muže odsouzeného na doživotí za vraždu se Zeman rozhodl loni v květnu omilostnit. Těsně předtím, než své rozhodnutí oznámil, navštívila Kajínka ve věznici Zemanová. Nejenže si s odsouzencem promluvila a vyslechla jeho příběh, ale darovala mu také knihu o lánském zámku, který je venkovskou úřadovnou hlav státu už od dob prezidenta T. G. Masaryka.

VIDEO: Můj soused prezident. Ani Zemanovy Stodůlky se neshodly, zda ho znovu volit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hrdá na manžela

Svého muže podporuje i v předvolební „nekampani“. Jak je známo, Zeman oznámil, že svou opětovnou kandidaturu nebude nijak propagovat. I tak je ale vidět dostatečně, neboť z titulu své funkce donekonečna objíždí kraje, hovoří s občany a cestuje i do zahraničí. Tyto aktivity mu plně nahrazují prezidentskou kampaň.

Na všech těchto cestách je první dáma s ním. Plní tak podobnou roli, kterou před více než pěti lety sehrála dcera Kateřina. Tehdy stála paní Ivana v pozadí, dnes platí za jednu z tváří Zemanova volebního týmu. O tom ostatně svědčí její zapojení do petiční akce. „Jsem velice hrdá na svého muže a jsem přesvědčena o tom, že i v příštích pěti letech má co České republice nabídnout,“ řekla při jedné z nemilovaných příležitostí, kdy byla v hledáčku kamer a fotoaparátů.

Dvaapadesátiletá rodačka z Bystřice pod Pernštejnem se se svým pozdějším manželem seznámila poté, co si v roce 1990 veřejně postěžoval, že nemá sekretářku. Vypravila se za ním a stala se jeho asistentkou. O dvacet let staršího politika si později vzala.

Před pěti lety doprovázela Zemana během předvolební kampaně jejich dnes čtyřiadvacetiletá dcera Kateřina. Poté, co se o ni začal intenzivně zajímat bulvár, ji ale Hrad „uklidil“ za hranice. Nejprve studovala ve Skandinávii, nyní navštěvuje vysokou školu ve Velké Británii.