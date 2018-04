Peklo na zemi, až 30 zákazníků denně. Dvacetiletá Češka byla v Anglii sexuální otrokyní

PRAHA Dvacetiletá žena se stala obětí obchodníků s lidmi, kteří ji vylákali do Velké Británie, kde byla nucena poskytovat sexuální služby. Ženu musela každý den obsloužit až 30 zákazníků, přičemž všechny vydělané peníze byla nucena odevzdat svým trýznitelům. Celkově si tak přišli na 1,4 milionu korun.

Celý příběh začal, když detektivové bývalého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) získali v roce 2011 od nejmenované nevládní organizace zprávu o mladé ženě, která měla údajně odcestovat v roce 2010 do Velké Británie se svým známým, který ji kontaktoval na sociální sítí a nabídl jí práci, údajně v rodině. Podle nevládní organizace se ale stala obětí obchodníků s lidmi.

Dvacetileté žena byla hned po svém příjezdu do Velké Británie násilím přinucena k sexu za peníze tehdy třiačtyřicetiletou Češkou a jejím o rok mladším krajanem. Právě ten ženu zcela ovládal a fyzicky i psychicky ji týral.



Prodali ji za 3000 euro

Žena přišla o své osobní doklady, nemohla se volně pohybovat a neměla žádné peníze. Každý den musela obsloužit až 30 zákazníků, přičemž veškeré vydělané peníze byla nucena odevzdávat svým trýznitelům.



V následujícím roce odvezla skupina ženu na cizí doklad do Irska a zde ji prodala za 3000 euro (v přepočtu 74 tisíc korun). V Irské republice pak musela vykonávat prostituci formou escort servisu. V té době se o mladou ženu ale začala zajímat tamní policie. Žena se však bála s policií spolupracovat a z obavy o život popřela, že by v Anglii byla nedobrovolně. Až po dalších snahách policie žena vše přiznala, byla převezena zpět do České republiky, kde byla zařazena do Programu na podporu obětí obchodování s lidmi.

Vězení v rozmezí 6,5 až 9 let

Čeští detektivové začali případ s krycím názvem BAGO vyšetřovat ve spolupráci s britskými a irskými kolegy. Až v roce roku 2013 se policistům podařilo nashromáždit dostatek důkazů a čtyřčlennou skupinu obžalovat. V roce 2017 tři z nich poslal soud do vězení s trestem v rozmezí šest a půl až devět let. Čtvrtý obžalovaný vyvázl s tříletou podmínkou, informovala Národní centrála proti organizovanému zločinu.