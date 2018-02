Nejhorší je fialový pruh na bílém pozadí, to je exekuce, říká výtvarnice Chalánková

PRAHA Polovinu hlavy má vystříhanou na kluka, tu druhou zdobí vlasy dlouhé až po lopatky. Vendula Chalánková je žena dvou tváří. Na jedné straně tato skromná a tichá mladá výtvarnice působí, jako by neuměla do pěti počítat, nosí tenkou dětskou zářivě růžovou šálu a nesměle se usmívá, na té druhé je mistryně společenské kritiky a její dílo srší vtipem i sarkasmem.

Rozhodne-li se dloubnout do vosího hnízda, neváhá v pestrobarevných šatičkách „od Vietnamca“ kupříkladu vynosit k poli solárních panelů jedno plátno po druhém a v rámci díla nazvaného jednoduše Plenér solární panely portrétovat. I Plenér je součástí velké sólové výstavy, která až do 15. dubna probíhá v pražské Ville Pellé.



LN: Výstava se jmenuje AU!. Proč?

Kurátor Radek Wohlmuth k tomu říká, že jak je moje tvorba mnohovrstevnatá, tak i název je mnohoznačný: může to být stará pražská espézetka, chemická značka zlata anebo výkřik bolesti.

LN: Které dílo z těch, co ve Ville Pellé vystavujete, je podle vás nejbolestnější?

Některé tragikomiksy a pak určitě série Nikdy nerezignujeme na vymáhání vašeho dluhu. Ten název pochází z konkrétního dopisu s červeným pruhem, který přišel.

LN: Vám?

Mně ne, ale mému příteli. Podnítilo mě to ke vzniku téhle série čtyř obrazů, kde zkoumám gradaci strachu pomocí barvy. Ukazuje se, že barva opravdu může působit tak, že se jí člověk bojí nebo minimálně lekne. Takže jsem udělala takovou geometrickou abstrakci – jednotlivé obrazy se jmenují Modrý pruh na bílém pozadí, Červený pruh na bílém pozadí a tak dále, ale zároveň je to konkrétní věc, úřední obálka. A jdeme od toho modrého pruhu přes červený, zelený až k tomu fialovému.

LN: Vysvětlíte, co ty barvy znamenají?

Modrý pruh na obálce je nejméně závažný, ještě nemusí nic znamenat, červený značí závazky nebo nedoplatky, se zeleným chodí soudní výzvy nebo rozhodnutí soudu a nejhorší je fialový. To je DINO.

LN: DINO?

To je takový legrační název, ale znamená to dluhové inkaso obyvatelstva – fialový pruh je osobní bankrot. 490 tisíc našich spoluobčanů dluží takové peníze, že se jim je do konce života nepodaří splatit. Jak píše Tom Hodgkinson, výraz „finanční služby“ je novodobý eufemismus pro lichvu.

LN: Co vám doma visí za umění? Máte tam něco svého?

V průběhu studií jsem si vybudovala takovou sbírku díky tomu, že jsem se spolužáky z FaVU měnila, co se mi líbilo. Mám pověšenou třeba takovou krajinu, kterou jsem dostala k narozeninám od Martina Helána, nebo keramický reliéf s dřevěným rámem, který mi věnoval můj kamarád Ondřej Mácha. A pak jsou věci, které mám schované, třeba autoportréty od Lojzy Stratila. Žádný můj přítel nesnesl, abych je měla doma vystavené. To jsem pověšené mít nesměla.

LN: Proč? Stratil je na těch autoportrétech nahý?

Není nahý, ani tam není celý, je to jenom hlava. I když měl jedno období, kdy hodně kreslil penisy, ale to doma nemám zastoupené. Lojza je můj kamarád už od dob studií a v poslední době se vídáme, například když chce zašít nebo zkrátit gatě. Já mám totiž šicí stroj Lada 2015.

LN: Takže pro kamarády fungujete jako švadlenka?

Řekla bych, že speciálně jenom pro Lojzu. Ostatní si troufnu odmítnout, ale jeho ne. Akorát jsem na to teď hrozně dlouho neměla čas, šicí stroj jsem dlouho nevytáhla ze skříně a už od léta mi tam leží dvoje Lojzovy kraťasy. Ale říkám si, že když jsou to kraťasy, bude je potřebovat zas až na léto, takže mám ještě čas.

Celý rozhovor s jednou z nejzajímavějších českých umělkyň současnosti Vendulou Chalánkovou o malování exekucí, vyšívání s klukama a o tom, jak rychle umí běhat, si přečtěte v magazínu Pátek LN, který vychází 23. února.