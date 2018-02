Ženě obviněné z vraždy Kimova bratra prý platili za žerty se skrytou kamerou

Kuala Lumpur Jedné z žen obviněných z vraždy bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una před činem zaplatili za to, že se zúčastní několika žertů natáčených skrytou kamerou. Šestadvacetiletá Indonésanka Siti Aisyahová u soudu uvedla, že hodila několika lidem na letištích do obličeje dětský pudr, napsal ve čtvrtek zpravodajský server BBC.

Bratr severokorejského diktátora Kim Čong-nam zemřel loni v únoru na letišti v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru poté, co mu Aisyahová společně s Vietnamkou Doan Thi Huong do obličeje nastříkaly bojový nervový plyn VX. Obě obviněné tvrdí, že si myslely, že tekutina je neškodná a že jde o žert natáčený skrytou kamerou. Podle malajsijské policie však dobře věděly, co provádějí. V případě odsouzení hrozí ženám trest smrti.



Obhajoba tvrdí, že ve dnech před vraždou Kim Čong-nama Aisyahové platili za to, že podobné žerty prováděly na letištích, v hotelech nebo obchodních centrech. Podle advokáta severokorejský režim ženě také zaplatil 4000 malajsijských ringgitů (asi 21 tisíc korun) za to, že odletí do Macaa, kde bratr severokorejského diktátora i se svou rodinou žil řadu let v dobrovolném exilu.

Kim Čong-nam měl s vůdcem KLDR Kim Čong-unem společného otce, severokorejského prezidenta Kim Čong-ila. Matky měli odlišné. Kim Čong-nam zastával kritický postoj k severokorejského diktátorskému režimu.

Ze zosnování vraždy Kim Čong-nama jsou podezřelé severokorejské tajné služby. Pchjongjang jakýkoliv podíl na vraždě odmítá.