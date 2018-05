ZÍDEK: Díky Marxovi žijeme v kapitalismu s lidskou tváří. Ne jako předci v 19. století

PRAHA Když se Češi spravedlivě rozhořčí, je to většinou k popukání. Jako třeba o minulém víkendu, kdy skoro celá země dala najevo své znechucení z nové sochy Karla Marxe v jeho rodném Trevíru. Naštěstí máme Václava Klause, který to za nás na akci pořádané Alternativou pro Německo (AfD) všem německým levičákům a neomarxistům náležitě vytmavil.

Pomník je podle něj „výsměch dějinám“, „výsměch obětem režimů, které vznikly na bázi Marxova učení“ a konečně také „výsměch dnešku“.

Václav Klaus během své filipiky pronesl několik krásných myšlenek. Například tuto: „Marxismus vznikl jako plod nepochopení anebo nerespektování společenských zákonitostí a samotné lidské podstaty.“ Škoda že pan exprezident neuvedl nějaký příklad takové společenské zákonitosti. Myslel tím třeba tu, že někteří musí pracovat na druhé 16 hodin denně bez nároku na důstojnou mzdu? Marxismus vznikl spíše jako plod enormní a pobuřující sociální nerovnosti, která byla vlastní kapitalismu v jeho gründerské fázi.

„Jeho útok na kapitalismus a tržní ekonomiku předznamenal celé dvacáté století se všemi jeho ničivými ideologiemi a praktikami,“ říká Václav Klaus poněkud diplomaticky to, co jiní tvrdí bez obalu: Marxovy myšlenky vedly ke Gulagu. To je nicméně teze, která historicky neobstojí. Evropské totalitní režimy byly nastoleny v důsledku a vinou první světové války. A tu nerozpoutali marxisté, ale naopak lidé, kteří marxisty pronásledovali a dbali všech „společenských zákonitostí“ doby. Starý svět nezničili vyznavači idejí Karla Marxe, ale urození pánové, kteří vládli v roce 1914 v souladu s „lidskou podstatou“ evropským mocnostem.

Nemám k Marxovi příliš velké sympatie, jako ostatně asi nikdo, kdo celou povinnou a část nepovinné školní docházky musel poslouchat nesmyslné žvásty, kterými soudruzi svého klasika obalili. Ani v době přestavby nebylo zpochybňování Marxových tezí příliš bezpečné. Vzpomínám si na jednu jinak celkem milou učitelku, která ukončila diskusi na nějaké ožehavé marxistické téma slovy: „Kdo zpochybňuje základy socialistické společnosti, neměl by dostat doporučení na střední školu.“

To, že si komunisti Marxe přivlastnili a udělali z něj svého svatého, by nám ale nemělo zakrýt prostou skutečnost, že Marxovy myšlenky ovlivnily zejména sociální demokraty, zatímco pro komunisty byl určující Lenin. Od Karla Marxe k evropskému sociálnímu státu vede určitě kratší cesta než od Marxe ke Gulagu. Což je samozřejmě z Trevíru patrnější než z Prahy. Karel Marx je prostě jeden z těch, díky nimž dnes na rozdíl od našich předků v 19. století žijeme v kapitalismu s lidskou tváří.

A pokud jde o pomníky, všímejme si na prvním místě těch vlastních. Třeba v Zákolanech stojí socha komunistického masového vraha Antonína Zápotockého a v Hodoníně zase pomník adorující účastníky bolševického pokusu o převrat v roce 1920. Nevadí?