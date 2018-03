Domy módní elity. Žili zde miliardáři a natáčely se tu hollywoodské trháky

Los Angeles 50. let se stalo ztělesněním amerického snu. Architekturu a design pro ty nejbohatší filmaře nevyjímaje. Jejím symbolem je John Lautner a jeho spektakulární organická architektura.

Kalifornie byla již od dvacátých let minulého století nejdynamičtěji se rozvíjející částí USA. Filmový průmysl lákal do centra regionu, města Los Angeles, nové obyvatele. Zlaté časy pak město zažívalo především v padesátých letech, kdy se stalo zhmotněním amerického snu.



Modernistický design ztělesňoval nový životní styl. Bylo to právě v Kalifornii, kde vznikl specifický styl poválečné moderny, striktně vycházející z myšlenek Bauhausu. Hlavním cílem tehdejších modernistů bylo vytvořit jasný univerzální systém výroby produktů či konstrukce domů, a poskytnout tak moderní kultivované bydlení co největší části americké společnosti.

Architektura touhy

Stále tu ale existovala velmi početná skupina extrémně bohatých lidí, spojených především s filmovým průmyslem. Ta hledala něco jiného. Architekt, který jim to mohl nabídnout, se zrodil ve studiu Franka Lloyda Wrighta. John Lautner (1911-1994) se od konce čtyřicátých let stal architektem kalifornské elity a mistrem organické exprese.

Dnes jsou Lautnerovy stavby symbolem zlaté éry Hollywoodu. Své první domy začal Lautner navrhovat na konci třicátých let. Jakmile však dostal více možností a zakázek, jeho styl dospěl od rané organické formálnosti k vrcholu let šedesátých a sedmdesátých. Není divu, že právě Lautnerovy domy dodnes inspirují a podněcují k dalším kreativním projektům, a to především v oblasti filmu a módy. My jsme měli to štěstí navštívit několik jeho realizací. Pro tento článek jsme však vybrali dvě z nich, které mají mnoho společného právě s módou.

Důmpro Single Mana

Lautner vytěžil množství zkušeností od svého učitele Franka Lloyda Wrighta a od konce třicátých let se začal specializovat na design soukromých rezidencí. Jeho rané období kulminuje v domě Schaffer, který postavil v roce 1949 ve Verdugo Mountains v Los Angeles. Manželé Schafferovi přišli do Kalifornie po válce a oslovili Johna Lautnera s přáním navrhnout rodinný dům, který by byl ideální do rozlehlé zahrady s mohutnými duby. Ani jeden strom nebyl během realizace pokácen a Lautner svým projektem jen potvrdil svou vzrůstající pověst architekta stavějící domy na takových parcelách, které by jiní považovali za zcela nezastavitelné.

Tmavě hnědé sekvojové dřevo se prolíná s rozměrnými prosklenými stěnami a prostor domu se rozprostírá kolem centrálního cihlového krbu. Architektura domu inspirovala v roce 2009 módního návrháře a fanouška architektury Toma Forda, aby zde natočil svůj režijní debut Single Man, který právě i díky prostředí, v němž se odehrává, sugestivně popisuje atmosféru padesátých let. Ford dokonce několik významných domů sám vlastní a jeden z nich v Texasu byl navržen slavným japonským architektem Tadaem Andem. Ve svém snímku ale vzdal hold jednomu z prvních mistrovských děl Johna Lautnera, jehož architekturu popsal bystrým, citlivým a elegantním okem módního návrháře.

Dům domů

Od padesátých let se začala povaha Lautnerových zakázek měnit. Čím dál častěji si mohl dovolit navrhovat téměř bez limitu a jeho projekty soukromých rezidencí se staly avantgardní verzí šlechtických sídel. Jeho vrcholné období charakterizuje duch doby a rozkvět Los Angeles možná nejvýstižněji. Kde jinde by mohla vzniknout tak experimentální a opulentní moderní architektura než právě v Kalifornii?

Během několika málo let navrhl Lautner nekompromisní domy - včetně rezidence Arthura Elroda v Palm Springs, která se objevila ve snímku Diamanty jsou věčné, nebo tzv. Chemosphere, domu v příkrém svahu, vznášejícího se nad terénem pouze na jednom betonovém pilíři jako UFO. V něm dnes bydlí zakladatel slavného německého nakladatelství Benedikt Taschen. V domě, který postavil pro komika Boba Hopa v Palm Springs, zase před dvěma lety uspořádal svou přehlídku kolekce Resort Louis Vuitton její kreativní ředitel Nicolas Ghesquissre.

Jeden dům však mezi těmito ikonickými projekty přece jenom vyčnívá. Je jím rezidence Sheats-Goldstein, kterou pro manžele Helen a Paula Sheatsovy Lautner navrhl a postavil v letech 1961-1963. Jeho slávu ale světu zprostředkoval až další majitel: excentrický miliardář, milovník architektury, žen, módy a basketbalu James Goldstein, který v roce 1972 rezidenci koupil a postupně ji ve spolupráci s Lautnerem upravoval až do dnešní podoby.

Goldstein žije v domě dodnes a díky jeho nadšení se stal možná jedním z nejfotografovanějších domů dvacátého století a vůbec symbolem hollywoodského života na vysoké noze. Fotil zde snad každý módní časopis a v jeho prostorách se natáčelo hned několik filmů - včetně kultovního snímku Big Lebowski. Lautner vytvořil ve spolupráci s Goldsteinem jakýsi party dům, který si dnes pronajímají hvězdy jako Rihanna nebo Kanye West pro své velkorysé večírky.

Dům je obrovským betonovým objektem ve svahu rezidenční čtvrtě Beverly Crest. Jeho nejpozoruhodnější částí je monumentální betonová střecha. Prosklená stěna odděluje interiér od majestátní terasy a bazénu s božským výhledem na město Los Angeles. V 80. letech architekt k domu přidal jeho snad nejpůsobivější prostor - Goldsteinovu ložnici. Ta je kompletně zasklená bezrámovými deskami, jež se dají snadno otevřít pouhým stisknutím tlačítka.

Dnes dům funguje spíš jako kulturní instituce než soukromá rezidence. Goldstein tráví většinu roku na cestách, a svůj dům tak pronajímá téměř každý den reklamním, módním a filmovým produkcím. Interiér je dnes lemován stovkami fotografií z módních časopisů. Goldstein odkázal svůj důmmuzeu LACMA, které zde plánuje otevřít veřejnou expozici. To vše ale až po jeho smrti. Jeho asistentka, která nás po domě provázela, však říkala, že James Goldstein, který je neustále oděn v koženém klobouku, bundě a kovbojských botách, o sobě říká, že prý nikdy neumře. Tak uvidíme.

Lautner zemřel zapomenut. Během osmdesátých let se dostal do profesní krize a kvůli špatné hospodářské situaci mu rapidně ubylo zakázek. Byl to tehdy právě Goldstein, kdo jej podporoval. I tak jeho kancelář zůstala téměř v insolvenci a na jeho dílo se po jeho smrti téměř zapomnělo. Až na konci devadesátých let začal být o jeho tvorbu opět zájem a historici ji zhodnotili v několika knihách i filmovém dokumentu. Dnes patří Lautner a jeho domy k nejvýznamnějším kulturním odkazům modernistického Los Angeles.