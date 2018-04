Zimola: K jednacímu stolu s ANO bychom se nejspíš vrátili jedině bez Babiše ve vládě

PRAHA I Miloš Zeman od Andreje Babiše zřejmě čekal při jednáních o spolupráci ANO a ČSSD konstruktivnější jednání, míní statutární předseda ČSSD Jiří Zimla. Prezident se prý nabídce hnutí ANO při schůzce s ČSSD podivil. Aby se teď sociální demokraté vrátili k jednacímu stolu s hnutím ANO, nejspíš by se Andrej Babiš musel vzdát místa ve vládě, komentoval Zimola současnou politickou krizi v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce na ČT.

„Už asi jiná cesta není,“ konstatoval Zimola na otázku, zda by se ČSSD vrátila k jednacímu stolu pouze bez vládní účasti šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Zimoly si za současný tvrdý postoj ČSSD může Babiš sám. Podle něj to způsobil svojí neochotou ke kompromisu či neustálými výpady proti sociální demokracii. Straně prý také vadila Babišova nečitelnost, kdy neustále měnil své názory a postoje. „Hnutí ANO by jako nesporný vítěz mělo prokázat vůli, hledat kompromisy, neútočit, neklást si nároky na úplně všechno,“ tvrdí Zimola.

„Bylo by dobré, aby Andrej Babiš pečlivě poslouchal, co mu pan prezident říká,“ řekl Zimola ke nadcházející schůzce Zemana a Babiše. Předčasné volby jsou podle Zimoly „takřka vyloučené“.

Zimola se vyjádřil i ke spekulacím, týkajících se otázky, proč ČSSD v jednáních o vládní rezorty trvala na ministerstvu vnitra. Prý „proboha absolutně ne“ nešlo o snahu smazat „dědictví“ bývalého šéfa vnitra Milana Chovance, to Zimola označil za produkt „marketingové mašiny“ ANO. „Sociální demokraté chtějí nějaký silový rezort, to byla záležitost týkající se trestně stíhané osoby v čele vlády.“

Zimola také naznačil, že ministerstva ČSSD Andrej Babiš nabízel podle toho, jak se mu to hodilo - v souladu s personálními problémy vně hnutí ANO. Rezort spravedlnosti prý Babiš sociální demokracii nabídl kvůli odstoupení současného ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

„My jsme byli připraveni spravedlnost vzít, nabízeli jsme, že jej obsadíme nestranickým odborníkem,“ konstatoval Zimola. V souvislosti s tím prý Babiš zmínil jméno Jeronýma Tejce, ČSSD se však o personálním obsazení bavit nechtěla.

Podmínku ministerstva vnitra, kterou si ČSSD dalo, Zimola zpětně hodnotí jako správnou.