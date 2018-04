Zimola: Pokud Babiš změní postoj, může ČSSD znovu otevřít dveře

Sociální demokraté nemají zapotřebí být fíkovým listem vlády Andreje Babiše (ANO), pokud ale nynější premiér v demisi změní postoj, dveře k dalším jednáním se dají znovu otevřít, míní první místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Při příchodu na jednání předsednictva strany, na kterém s předsedou Janem Hamáčkem navrhne ukončení vyjednávání s hnutím ANO, novinářům řekl, že při případné spolupráci s ANO chce být ČSSD rovnocenným partnerem. Stěžoval si mimo jiné na mediální Babišovy výpady směrem k sociálním demokratům.

Zimola připomenul, že byl zastáncem koaliční spolupráce s ANO. „Říkal jsem, že to musí být vyvážené koaliční partnerství, nikoliv aby ČSSD byla koaličním přívažkem. Andrej Babiš tohle zatím evidentně nepochopil, třeba mu to v průběhu následujících dnů či týdnů dojde,“ uvedl. Předsednictvu a sobotnímu sjezdu ČSSD chce říct, že podmínky, které v tuto chvíli hnutí ANO v čele s Babišem sociálním demokratům nabídlo, jsou pro ČSSD neakceptovatelné.



Uvedl, že je třeba přihlédnout i k tomu, jak se Babiš o sociálních demokratech vyjadřuje. „Já si nenechám líbit, aby nejstarší českou politickou stranu někdo opakovaně urážel a říkal něco, co je přes čáru. Z druhé strany, každý má právo na to se mýlit, pokud to pochopí i Andrej Babiš, myslím, že ty dveře se dají znovu otevřít,“ konstatoval Zimola. V krajích podle něj členové strany diskutovali, co je pro ČSSD lepší. Došli k tomu, že ČSSD nemá zapotřebí, pokud se podmínky zásadně nezmění, ucházet se o koaliční partnerství. Do partnerství, kde by byli fíkovým listem, nepůjdou, chtějí být koaličními partnery „se vším všudy“.

Zaorálek: Potenciál hnutí ANO k dohodě je mizivý

Místopředsedkyně poslanců ČSSD Kateřina Valachová novinářům řekla, že ministerstvo vnitra mělo být personálním symbolem. ANO podle ní neakceptovalo běžný postup, že ministerstvo vnitra či financí drží slabší koaliční partner. „Straníci to kritizují právem,“ uvedla. Odhaduje, že do dalších jednání o vládě vstoupí prezident Miloš Zeman. Možnost předčasných voleb by považovala za prohru všech politiků.

Hnutí ANO podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ukazuje, že jeho potenciál ke koaliční dohodě je mizivý. „Když vyhrajete volby, máte odpovědnost. Hlavní odpovědnost leží na vítězi voleb a jeho neschopnosti, aby ukázal, že je schopen sestavit vládu,“ prohlásil. Babiš zatím příliš efektivně svou možnost jednat o vládě nenaplnil, dodal. „Ptejte se u Babišů,“ odvětil šéf Senátu Milan Štěch na dotaz, jaký bude další vývoj tvorby kabinetu.

Sociální demokraté jednali s ANO o koaliční vládě tiše podporované komunisty, jednání ale zkrachovala ve čtvrtek pozdě večer.