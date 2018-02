Zimola s růžovými brýlemi. Zapomněli jsme na voliče a rezignovali na levicový program

HRADEC KRÁLOVÉ ČSSD podle kandidáta na předsedu strany a bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly rezignovala na levicový program, zapomněla poslouchat voliče. Strana již podle něj nemá čas na „přešlapování, další chyby a kecy“. Ohlas mezi delegáty nedělního sjezdu v Hradci Králové vyvolal tím, že jim před svým kandidátským projevem rozdal růžové brýle. Prý proto, aby se podívali, jak současné vedení ČSSD vidí situaci v sociální demokracii.

Sám Zimola si brýle nasadil a prohlásil, že ČSSD je sebevědomá hrdá strana, která řeší jen problémy voličů a jejíž starostové se nemůžou dočkat předpokládaných vítězných voleb. „Rodiny Špačků a Foldynů plánují společnou dovolenou. Škromach si kupuje větší bazének. Situace je skvělá,“ říkal pobaveným delegátům, u nichž se svým následným projevem sklidil největší ohlas ze všech kandidátů na předsedu.



Po sundání brýlí Zimola prohlásil, že v ČSSD nic není v pořádku a nic není, jak má být. „Zapomněli jsme poslouchat voliče. Tak nám je odlákal miliardář vydávající se za filantropa. Nevíme, co voliči chtějí,“ řekl. Hned na to uvedl řadu příkladů, kde a čím by měla ČSSD voliče zaujmout a na co by se měla soustředit.

Lidé podle Zimoly chtějí kvalitu potravin jako v Rakousku, trápí je nedostatek lékařů, nechtějí pracovat za nízké mzdy, chtějí ochranu proti lichvářům, nechtějí vracet církvím v restitucích více, než se vracelo v 90. letech ostatním restituentům.

Kritizoval, že ČSSD urážela živnostníky či špatně řešila valorizaci penzí. „Lidi chtějí zpět politiky, kteří rozumí jim. Chtějí zpátky stát, který jim ukradli kapitalističtí elitáři,“ řekl Zimola. K tomu, zda by měla jít ČSSD do vlády s hnutím ANO, se Zimola v kandidátském projevu nevyjádřil.