Získá Sáblíková třetí zlato z pětky a oprava Negrelliho viaduktu

PRAHA Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude v pátek usilovat o třetí zlatou olympijskou medaili v závodu na 5000 metrů za sebou. Po zdravotních problémech v průběhu sezony a velkém zklamání z trojky, kde skončila po dobrém výkonu těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě, chce hlavně získat medaili. Spokojená bude podle všeho s jakoukoliv.

Hlavní favoritka. „Každá obhajoba je těžká. Je jasné, že všichni očekávají, že uspěju. To však platí u každého závodu,“ řekla Sáblíková. Nejdelší ženskou trať vyhrála na olympijských hrách ve Vancouveru i v Soči a má na pětce i devět zlatých medailí z mistrovství světa. Od roku 2007 nejdůležitější závod sezony na této trati neprohrála.

I v Pchjongčchangu je třicetiletá Češka hlavní favoritkou. Ne ale tak jasnou jako v dřívějších letech. Problémy se zády a dlouhé tréninkové manko její dominanci oslabily. Sáblíková dokonce nevyhrála ani jeden závod na 5000 metrů, který se v rámci Světového poháru jel. I proto se snaží nemyslet na možný olympijský vítězný hattrick. „Samozřejmě, že to bude těžké. Je to čtvrtá olympiáda, já jsem starší a starší, přicházejí mladší a mladší. Bude to boj, necháme se překvapit,“ řekla Sáblíková. Ani moc neřeší, kdo bude patřit mezi její hlavní soupeřky. „Abych pravdu řekla, nevím, kdo tam jede,“ pousmála se dva dny před startem.

Už v noci na pátek bojovala o zlato Eva Samková, všechno olympijské dění sledujeme v on-line reportáži.



Likvidace slavného mostu v Praze. V poledne začne zahájení snesení ocelové konstrukce železničního mostu přes ulici Prvního pluku, který je součástí Negrelliho viaduktu. Na místě bude velký jeřáb, který bude postupně snášet části ocelové mostní konstrukce.



O bezpečnosti. V Mnichově začíná tradiční bezpečnostní konference. Za Česko se jí zúčastní ministryně obrany Karla Šlechtová a ministr zahraničí Martin Stropnický. Na okraji schůzky mají jednat o konfliktu na východě Ukrajiny ministři zahraničí Německa, Francie, Ruska a Ukrajiny.

Nový prezident. Do funkce by měl být uveden nový prezident Jihoafrické republiky, dosavadní viceprezident a předseda vládního Afrického národního kongresu (ANC) Cyril Ramaphosa.