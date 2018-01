VIDEO ŽIVĚ: Zeman podpořil Babiše. Ten před sněmovnou hájil program své menšinové vlády

PRAHA Po prvotních snahách Pirátů a STAN hlasování o důvěře vládě odložit, byl schválen původní návrh jednání s jediným bodem - důvěra vlády. Miloš Zeman během svého vystoupení zkritizoval několik bodů z programového prohlášení vlády. Zároveň řekl, že bychom měli v případě stíhání Andreje Babiše ctít presumpci neviny, řekl ale také, že by poslanci měli nechat pracovat orgány činné v trestním řízení. Zeman řekl novinářům, že pro druhý pokus bude vyžadovat alespoň 101 podpisů poslanců. V následujícím projevu Andrej Babiš obhajoval jednotlivé aspekty programu své vlády. „Jsme hnutí pro všechny,“ řekl závěrem téměř hodinového proslovu Babiš.

Zeman k poslancům mluvil zhruba 25 minut, po skončení svého vystoupení z jednacího sálu Sněmovny odešel. Po jeho vystoupení svou vládu před poslanci začal obhajovat Babiš.



Prezident Miloš Zeman uvedl, že nynější vláda Andreje Babiše (ANO) „velmi pravděpodobně“ důvěru Sněmovny nezíská. Potvrdil, že mu dá i druhou šanci. Vyzval ho ale, aby si před dalším pokusem vyjednal pro svůj kabinet dostatečnou podporu ve Sněmovně. Dá mu na to dostatečný časový prostor. Zároveň ale po svém projevu uvedl, že bude po Babišovi chtít alespoň 101 podpisů poslanců. Zeman to ve středu řekl poslancům s tím, že má povinnost podpořit i nynější Babišovu vládu, kterou jmenoval.

„Zavazuji se tedy, že vytvořím před avizovaným druhým pokusem dostatečný časový prostor, odpovídající možná německému modelu, aby mohla proběhnout jednání, ať už budou směřovat k většinové koaliční vládě, anebo naopak k menšinové vládě s tolerancí nebo podporou některých parlamentních subjektů,“ uvedl prezident.

Zeman uvedl, že podpora některé z dalších stran Babišově vládě by mohla být založena na svornících, které jsou už v programovém prohlášení současného kabinetu. Zemanovi připomíná švédský stůl, z něhož si každý může vybrat, co chce.

K osobě premiéra Zeman uvedl, že poslanci by v jeho případě měli ctít presumpci neviny. Neměli by si hrát na vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo, v níž Babiš figuruje, řekl prezident. Připomenul také, že vyšetřování může trvat dlouho, jako se to ukázalo v případě jiných politiků.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš návrh zdůvodnil tím, že je zásadní rozdíl, zda by Sněmovna hlasovala o důvěře vládě premiéra, který je, nebo není trestně stíhaný. Podle šéfa frakce STAN Jana Farského není důvod, aby se projednávání policejní žádosti o vydání Babiše a prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka protahovalo a oba aktéři kauzy se schovávali před spravedlností.

Faltýnek navrhovaný postup zpochybnil, když připomněl listopadové usnesení dolní komory, která projednávání policejní žádosti odročila do té doby, než její posuzování uzavře mandátový a imunitní výbor. Předseda KSČM Vojtěch Filip by rozhodování Sněmovny o Babišově a Faltýnkově vydání ke stíhání bez stanoviska výboru znamenalo posun k revolučnímu právu. Rovněž SPD chce vyčkat podle předsedy poslanců tohoto hnutí Radima Fialy na stanovisko výboru. „Měli bychom dodržovat zajeté procedury,“ přidal se předseda klubu ČSSD Jan Chvojka.

Šéf frakce ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že pro Sněmovnu by bylo lepší mít před debatou o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání stanovisko výboru. Nadnesl, že poslanci by mohli dnešní schůzi k důvěře vládě přerušit. „Je to jiná cesta, stejný cíl,“ dodal.

Z dnešního jednání Sněmovny o důvěře vládě se omluvili dvě poslankyně, Dana Balcarová (Piráti) a Jana Levová (SPD). Dopředu je takřka jisté, že Babišův kabinet důvěru dolní komory nezíská.