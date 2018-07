ŽIVĚ: Sněmovna po dvanácti hodinách dohadování a hádek začala hlasovat o důvěře vládě

Praha Poslanci ve středu dvanáct hodin debatovali o žádosti menšinového kabinetu ANO a ČSSD o vyslovení důvěry. Nyní hlasují, poslanec KSČM Zdeněk Ondráček se hlasování nezúčastnil. Opoziční členové dolní komory, kteří se střídali u řečnického pultíku, kriticky poukazovali na podporu komunistů, rozebírali i jednotlivé sliby ve vládním programovém prohlášení.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček se neúčastnil hlasování o vyslovení důvěry menšinovému kabinetu ANO a ČSSD. Komunisté mají vládu podpořit.



Premiér Andrej Babiš (ANO) nakrátko vyšel před sněmovnu k demonstrantům protestujícím proti jeho vládě podporované KSČM. Účastníci ho zahrnuli pískotem a výkřiky „hanba“. Po několika sekundách se vrátil do budovy. Přispělo k tomu zřejmě i to, že podle některých svědků na Babiše mířilo několik předmětů, například koule zmačkaného papíru a zřejmě i plastová lahev.

Kalousek Babiše nazval srabem, protože nepromluvil k demonstrantům, a vyčetl mu, že křivě přísahal na životy svých dětí. Babiš se do něj ostře pustil, tykal mu a označil ho za zloděje a ožralu.



„Vláda by měla přejít od slov k činům,“ řekl předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek k části programového prohlášení vlády o boji proti korupci. Piráti podle něho nabízejí 22 hlasů pro protikorupční zákony, kabinet ale nepředložil ani jeden a pirátské protikorupční předlohy podle Michálka hnutí ANO zamítá nebo blokuje. Piráti budou podle něho hlídacími psy demokracie.

Poslanec ODS Martin Kupka soudí, že vládu charakterizují různé rozpory. „Hlavní heslo nové vlády by mohlo znít: Naznačte nám, co chcete slyšet, a my vám to řekneme,“ uvedl. Podobně se vyjádřil i jeho stranický kolega Vojtěch Munzar, podle něhož kabinet říká, že „nikdo vám nedá tolik, kolik my dokážeme slíbit“. Munzar se pozastavil i nad podporou KSČM, s níž, jak připomněl, ANO spolupracuje třeba v Kladně a ve Středočeském kraji. „To není ani partnerství z rozumu. To je partnerství vzájemného porozumění a souznění,“ prohlásil. Poslankyně ODS Veronika Vrecionová se těší, jak uvedla, na den, kdy vláda skončí v propadlišti dějin.

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO) k tomu, aby poslance informoval o personálních dohodách, které uzavřel s komunisty a s prezidentem Milošem Zemanem v diplomacii nebo správě státních podniků, a o tom jaké dohody byly uzavřeny ve věci dostavby jaderných bloků a zda uzavřel dohodu o dostavbě těchto bloků s čínskými nebo ruskými firmami.

„Věřím že se dá poručit větru a dešti, nicméně bych nabádal ke střízlivému vidění těch plánů,“ uvedl další poslanec TOP 09 Vlastimil Válek k programovým slibům vlády. Například vysokorychlostní internet nelze podle něj zařídit všude, například ne na vrcholu Sněžky nebo v dolech.

Pirát Mikuláš Ferjenčík se zajímal o to, jak je to s pojistkou ČSSD v koaliční smlouvě s hnutím ANO, která říká, že pokud odstoupí pět sociálnědemokratických ministrů, padne celá vláda, když sociální demokraté mají reálně ministry čtyři. Stalo se tak proto, že Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho a řízením diplomacie pověřil vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).