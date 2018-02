ŽIVĚ: Prezident Zeman po sjezdu ČSSD večeří s Babišem

Prezident Miloš Zeman povečeří s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Setkání se koná krátce po tom, co si ČSSD zvolila za nového předsedu Jana Hamáčka. Ten je zastáncem vyjednávání sociální demokracie o účasti na vládě s ANO. Tento krok také na sjezdu strany Zeman delegátům doporučoval. Místo: restaurace Paloma,

Večeře začala kolem 18.00. Oficiální výstup se předpokládá v 19.30.

Pokud ČSSD zůstane v opozici, bude často stát proti vlastnímu programu, který vytunelovalo hnutí ANO, prohlásil v nominačním projevu Hamáček. Sociální demokraté by měli podle něho usilovat o resorty, díky kterým je možné prosazovat stranický program. Zároveň s ohledem na trestní stíhání předsedy ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše Hamáček uvedl, že účast trestně stíhaných ve vládě není možná.



„Jednat o vládě neznamená do ní vstupovat,“ zdůraznil Hamáček. Pokud by se ČSSD měla na kabinetu podílet, podle něho by o tom museli po dokončení vyjednávání rozhodnout členové ČSSD ve vnitrostranickém referendu.

