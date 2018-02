Zlatá doba v New Yorku. Dramatický seriál volně naváže na Panství Downtown

Jullian Fellowes, tvůrce úspěšného seriálu Panství Downtown (Downtown Abbey) oznámil, že se fanoušci dočkají v roce 2019 volného pokračování. Seriál Zlatá doba (The Gilded Age) zavede diváky do New Yorku osmdesátých let devatenáctého století.

Zlatá doba byla podle Fellowese připravována již od roku 2012, ale teprve teď je jasné, že se do televize dostane v roce 2019. Seriál se zaměří na rodiny z různých sociálních skupin, které se musejí vyrovnat s finančním „boomem“, který město postihne. Některé rodiny zázračně zbohatnou a jiným, zaběhnutým rodinám, jako byly slavné a mocné rodiny Astorů a Vanderbiltových, se na celou situaci dívají s nevolí.

„Napsat Zlatou dobu byl pro mě splněný sen,“ vyjádřil se o projektu Fellowes. „Vždycky mě ta doba fascinovala, ale až televize NBC mi dala možnost představit ji modernímu publiku,“ dodal.

„Dříve žila jedna mocná žena, Caroline Astorová, přímý potomek původních kolonizátorů Ameriky ze sedmnáctého století. Měla pocit, že jí její původ dává moc rozhodovat o tom, kdo v New Yorku něco znamená. Byla velmi mocná,“ přibližuje Fellowes jednu z hlavních postav plánovaného díla.

Panství Downtown je jedním z nejúspěšnějších televizních seriálů posledních let. Má na kontě patnáct televizních cen Emmy (a 69 nominací). Dočkal se šesti sérií. Po třetí sérii rapidně nabral na popularitě a začal se vysílat ve více než 200 zemích. V České republice seriál vysílá Česká televize.