Zlatý padák? Bývalý šéf Českých drah na něj vůbec neměl právo, upozorňuje advokátka

PRAHA Bývalý ředitel Českých drah Dalibor Zelený prý nikdy neměl právo na to, aby si mohl sáhnout na tučné odchodné ve výši sedm milionů korun. Vyplývá to z vyjádření právní zástupkyně Českých drah, s nimiž se jejich bývalý nejvyšší představitel o zlatý padák soudil. Za jakých okolností ale obě strany původně k uzavření dohody o odchodném přistoupily, není jasné. Zelený tento týden už podruhé pravomocně spor s dopravcem prohrál.

Manažer obsadil pozici ředitele Českých drah a současně předsedy představenstva v létě 2013, do čela dopravce ho přivedl tehdejší ministr dopravy Rusnokovy vlády Zdeněk Žák. Zelený se musel balit už po necelých sedmi měsících v únoru 2014 krátce poté, když se moci plně ujal kabinet Bohuslava Sobotky.

Následně probublalo na povrch, že Zeleného mělo z funkce doprovodit štědré odstupné odpovídající jednomu ročnímu platu ve výši sedmi milionů korun. I proto, že se tato konkurenční doložka dostala do kontraktu bez vědomí dozorčí rady, dopravce Zelenému peníze neproplatil.

„Ve chvíli, kdy požádal o poskytnutí plnění, mu bylo plnění odepřeno. V tomto smyslu o tom informován byl,“ říká k tomu v rozhovoru pro Lidovky.cz právní zástupkyně Českých drah Lenka Příkazská.

Lidovky.cz: Městský soud v Praze dal za pravdu vašemu klientovi, Českým drahám, když zamítl žalobu Dalibora Zeleného, kterou se domáhal vyplacení konkurenční doložky. Očekávala jste takový výsledek?

Domnívám se, že městský soud rozhodl plně v souladu s platnou právní úpravou i závazným právním názorem vysloveným rozhodnutím Nejvyššího soudu, čili podle mého názoru je rozhodnutí městského soudu zcela poprávu.



Advokátka Lenka Příkazská.

Lidovky.cz: Jaký byl hlavní argument vaší obrany?

My se především domníváme, že právo na poskytnutí plnění z konkurenční doložky vůbec nevzniklo. Důvodů je více.



Lidovky.cz: Jaké jsou ty další?

Ať už to byl konflikt zájmů nebo další důvody uvedené u soudu, ale především tomu bránila platná právní úprava. V důsledku rekodifikace soukromého práva došlo k nepřípustnosti souběhu pracovního poměru s výkonem funkce člena statutárního orgánu (v tomto případě předsedy představenstva ČD - pozn. red.).

Lidovky.cz: Mohla byste i pro laika přijatelným způsobem vysvětlit, proč se nakonec soud přiklonil na stranu Českých drah a nárok pana Zeleného na doložku zamítl?

Předpokládám, že důvodů bude víc, ale ty budou popsány v odůvodnění rozhodnutí. Nicméně protože zanikl pracovní poměr pro nepřípustnost, zanikla i veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající. Pokud právo na plnění z doložky nevzniklo, tak samozřejmě nemůže být poskytnuto.



Lidovky.cz: Z čeho vyplývala ona nepřípustnost, kterou jste zmínila?

Ze skutečnosti, že od 1. ledna 2014 nemůže být výkon funkce člena statutárního orgánu v pracovněprávním vztahu. Nemůže to být vztah zaměstnanec vůči zaměstnavateli.

‚Pan Zelený informován byl‘

Lidovky.cz: České dráhy už přitom spor jednou pravomocně vyhrály. Nejvyšší soud ale letos v únoru vyhověl dovolání pana Zeleného, když ve svém výroku mimo jiné uvedl, že na případ by se mělo hledět optikou zákoníku práce. Musela jste po tomto verdiktu nějak měnit argumentaci vaší obrany?

Ne, my jsme konzistentně zastávali tento právní názor. Byl to jeden z důvodů, pro které jsme od počátku navrhovali zamítnutí žaloby. Jak už jsem ale řekla, těch důvodů z našeho pohledu bylo více.

Pan Zelený svou pozici, byť asi spíš mediálně, bránil tím, že ho České dráhy měly předem upozornit, že mu doložku nevyplatí. Do jaké míry jste brala tento postoj v úvahu?

Takový argument v řízení nezazněl, nicméně jej nelze považovat za relevantní, neznalost práva neomlouvá.

Zlatý padák v ČD Impuls pro zavedení takzvaných zlatých padáků v Českých drahách vzešel v roce 2008 od tehdejšího personálního náměstka Milana Ruttnera.

Tato forma odstupného ve výši 24 měsíčních platů měla bránit tomu, aby špičkoví manažeři z firmy odcházeli. Na takové odchodné dosáhli všichni, kdo vydrželi na své pozici alespoň rok. Někdejší dlouholetý ředitel ČD Petr Žaluda takto v roce 2013 inkasoval 12 milionů korun.

V této formě zrušil zlaté padáky paradoxně Dalibor Zelený, nicméně ponechal možnost využít konkurenční doložky ve výši jednoho ročního platu, když manažer po odchodu z ČD zůstane rok mimo obor.

Lidovky.cz: Upozornily ho tedy České dráhy předem, že mu odstupné nevyplatí?

Nešlo o odstupné, ale o plnění z dohody o rozhodčí doložce. Ve chvíli, kdy pan Zelený požádal o poskytnutí plnění, mu bylo plnění odepřeno. V tomto smyslu o tom informován byl.

Lidovky.cz: Nebylo na místě, aby mu České dráhy dráhy daly v předstihu na vědomí, že mu odchodné v důsledky změny legislativy neposkytnou?

Důsledky změny soukromého práva pocítily bez výjimky všechny subjekty práva a jakékoliv vzájemné poučování je zcela nereálné. Českým drahám jistě nepřísluší podávat výklad práva ani suplovat práci zákonodárců. Jak jsem uvedla, neznalost práva neomlouvá a práva náleží bdělým. Každý se musí chovat v souladu s účinnou právní úpravou a musí ji respektovat.



Lidovky.cz: Za jakých okolností došlo k uzavření konkurenční doložky s panem Zeleným, kdo byl vedle něj za České dráhy druhou stranou dohody?

K této otázce nejsem oprávněna se vyjadřovat (ČD to na dotaz serveru Lidovky.cz odmítly komentovat - pozn. red.).