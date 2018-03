Nejoblíbenějším učitelem v Česku je učitel hudební výchovy z České Kamenice

PRAHA Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku získal učitel hudební výchovy, češtiny a angličtiny David Turek ze Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice na Děčínsku. Tradiční anketu potřetí za sebou vyhrál muž. Turek na trůnu vystřídal Lukáše Lise ze základní školy Soběslav. Stal se 15. mužem, který za posledních 25 let anketu Zlatého Ámose vyhrál.

U dětí zvítězila učitelka chemie Lucie Bakalová z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově na Koměřížsku, která získala korunu Dětského Ámose. Partneři ankety ji zároveň vyhlásili nejlepší učitelkou chemie. Ámosem sympaťákem v hlasování na internetu se stala Helena Lísková ze Základní školy (ZŠ) Ladova v Litoměřicích.



Z celkem 66 nominací, které letos školáci navrhli, do finále postoupilo šest učitelů. O vítězi se v bouřlivé atmosféře rozhodovalo ve čtyřech finálových disciplínách. Všichni museli v jedné minutě představit svou školu, připravit si hlášení do místního rozhlasu o návštěvě Jana Ámose Komenského, publikum něco naučit a ve volné disciplíně prokázat souhru se svými žáky.

„Kliďas“ Turek zaujal zejména v nejoblíbenější závěrečné disciplíně. Se svou třídou předvedl hlučné hudební vystoupení se synchronizovanou hrou na bubny. Show s dětmi nacvičoval údajně asi dva týdny.

Prozradil, že profesní dráhu učitele pro něj vybrali jeho rodiče. „Maminka s tatínkem to rozhodli, ale nikdy jsem toho nelitoval,“ řekl. Děti učí 20 let. Výhra ho překvapila a potěšila zároveň. „Je to super, jsem rád, že to takto dopadlo,“ uvedl.

Chemikářka bavila básničkami a hrou na harmoniku

Originalitou a vtipem vynikala učitelka chemie Bakalová, která zvítězila u dětské poroty. Dokázala například v krátkém čase připravit veršované hlášení místního rozhlasu. Na závěr si pak připravila scénku, ve které mimo jiné hrála na tahací harmoniku. Její žáci oblečení do bílých plášťů na pódiu prováděli chemické pokusy a zpívali přitom o výuce chemie a své učitelce. Scénku s kantorkou zakončili působivým efektem s hořící pěnou v dlaních.

Partneři ankety v pátek vyhlásili také vítěze doprovodných kategorií pro učitele jednotlivých předmětů. Ministr školství Robert Plaga (ANO) korunoval Lucii Čimerovou ze ZŠ Městec Králové na Nymbursku jako Ámose češtináře a Michala Čečáka ze ZŠ K Milíčovu v Praze 11 jako nejoblíbenějšího učitele matematiky. Ámosem fyzikářem se stal Vladimír Vochozka ze ZŠ Planá Nad Lužnicí.

Tradiční anketa Zlatý Ámos se vyhlašovala letos po pětadvacáté. Všichni vítězové budou slavnostně korunováni v sobotu na Galavečeru ankety Zlatý Ámos a Kantorském bále v hotelu Ambassador-Zlatá Husa v Praze při příležitosti Dne učitelů.