Vadí svou vůní, ale alergie na řepku je vzácná. Pylová zrna jsou těžká a nelétají, vysvětluje expertka

PRAHA Česko zasáhla žlutá pokrývka, která se podle alergoložky Martiny Váchové mylně zaměňuje s řepkou. Jde však hlavně o břízy, borovice a smrky. Problémy alergiků však nekončí. Po pylech z jarně kvetoucích stromů nastupuje na řadu letní tráva a vzdušná plíseň, říká expertka z Ústavu imunologie a­ alergologie Fakultní nemocnice Plzeň.

Pylová alergie v číslech 40 % – tolik lidí v Evropě trpí pylovou alergií.

– tolik lidí v Evropě trpí pylovou alergií. 5 – jen tolik pylových zrnek na metr krychlový vzduchu stačí pro spuštění alergické reakce, přitom jediná rostlina ambrozie dokáže uvolnit až několik milionů pylových zrn za den.

– jen tolik pylových zrnek na metr krychlový vzduchu stačí pro spuštění alergické reakce, přitom jediná rostlina ambrozie dokáže uvolnit až několik milionů pylových zrn za den. 50 % – tolik případů alergické rýmy v Evropě má na svědomí alergie na trávy.

– tolik případů alergické rýmy v Evropě má na svědomí alergie na trávy. 3× – tak se za posledních 20 let zvýšila alergie na pyl břízy.

– tak se za posledních 20 let zvýšila alergie na pyl břízy. 15 % – jen tolik osob, které se domnívají, že trpí alergií na pyl, bylo diagnostikováno alergologem.

Lidovky.cz: Česko zasáhla vlna žluté pokrývky, může za to řepka?

Význam řepky se přeceňuje. Pylová zrna řepky jsou těžká, nelétají. Její pyl je lepkavý. Oproti tomu zrna z bříz, borovic, smrků jsou lehčí a právě ony vytváří zmiňovanou žlutou pokrývku.

Lidovky.cz: Jak se projevují alergické reakce na řepku?

Klasická alergie na řepku je vzácná. Její projevy jsou sice stejné jako u pylů z jarně kvetoucích stromů, avšak lidí trpících touto alergií je minimum. Pacienti mají alergie téměř vždy na jiné pyly, především na pyl z břízy, letních trav.

Lidovky.cz: Jak se projevují alergické reakce na pyly z kvetoucích stromů?

Nejčastějším projevem je alergická rýma a zánět spojivek. Řada pacientů může mít i astmatické projevy, což znamená dušnost a suchý dráždivý kašel.

Lidovky.cz: Trpí tento rok alergici více?

Alergici mají letos výraznější potíže než v předchozích letech. Je potřeba, aby dbali více na prevenci a léčili prvotní příznaky, které se letos projevují více agresivně.

Lidovky.cz: Čím si to vysvětlujete?

Souvisí to s počasím. V dubnu bylo nezvykle teplo a extrémní sucho a navíc nepršelo. Nedostatek sněhu v zimě a k tomu loňské sucho jsou také jedním z důvodů tohoto extrémního výskytu pylu. Déšť by rozhodně pomohl, spláchl by pyl a alergikům by se ulevilo.



VIDEO: Pyl padající ze stromu v Javorníku na Šumavě.

Lidovky.cz: Kdy se dá očekávat zlepšení?

Záleží to hlavně na počasí, opravdu by pomohl déšť. Situace se ale nezlepší, neboť nastupují alergie na letní trávu a vzdušné plísně. Problémy lidí trpících i těmito alergiemi budou pokračovat.

Lidovky.cz: V čem může řepka vadit?

Řepka může vadit svou intenzivní vůní, ale to je celé.

Lidovky.cz: Ovlivňuje enormní množství pylu i nealergiky?

Nealergické jedince může vyšší koncentrace pylu mechanicky dráždit, podobně jako jemný prach.

Lidovky.cz: Jaká platí pro alergiky prevence?

Měli by nosit sluneční brýle, aby chránili své oči. Také by měli omezit pohyb venku. Vhodné by pro ně bylo, kdyby vycházeli ven pouze ráno a večer.