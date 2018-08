Zmatená vlčice, která vběhla do krkonošského hotelu, není čistokrevná. Mohlo by jít o fenu vlčáka

DVŮR KRÁLOVÉ N.L. (TRUTNOVSKO) Vlčice, která byla v pátek odchycena v ohradě ovcí a následně vypuštěná do volné přírody a která v pondělí vběhla do hotelu na Přední Labské, není čistokrevná. Na dotaz LN to potvrdila mluvčí Safari parku Dvůr Králové nad Labem Andrea Jiroušová. „Nyní děláme genetické testy a testy na různé choroby, na jejich výsledky teprve čekáme. Čistokrevná ale není,“ uvedla Jiroušová. „Nechci odhadovat, o jakého křížence jde, všechno ukáže genetika,“ dodala.

Teoreticky by mohlo jít o zaběhnutou fenu československého vlčáka, plemene, jehož historie spadá do 50. let minulého století. Tehdy začaly pokusy s křížením karpatského vlka a německého ovčáka. Cílem bylo vyšlechtit plemeno, jež by zachovávalo vlčí vzhled, vynikající kondici, smysly a zdraví a jež by zároveň mělo vlastnosti pracovního psa.

Československý vlčák měl sloužit zejména na ostrahu státních hranic. U pohraničníků se však příliš neosvědčil – jeho výcvik byl obtížnější a navíc se vyznačoval absolutní věrností jednomu pánovi. To byl právě na hranicích, kde se stráže střídaly, velký problém. V roce 1982 byl československý vlčák uznaný jako národní plemeno a v roce 1989 byl na zkušební dobu deseti let uznán Mezinárodní kynologickou federací, v roce 1999 bylo plemeno potvrzeno definitivně. V současnosti je chován nejen v České republice a na Slovensku, ale i v zahraničí, velmi oblíbený je například v Itálii.



Domněnce, že vlčice může být ve skutečnosti fenkou československého vlčáka, nahrávají její vnější znaky – velmi se podobá vlkům, má typickou vlkošedou srst, ale o něco větší uši, než mají vlci, a také tmavší oči.

Andrea Jiroušová ze safari ve Dvoře Králové řekla, že vše ukáží příští dny. „Fenka je velmi vyděšená, dezorientovaná a ve stresu, je otázka, jestli to vůbec zvládne,“ dodala Jiroušová.