Sedm výtek proti změkčení protikuřáckého zákona. Vláda vede revoluci proti kuřákům, kontruje Benda

PRAHA Celkem sedm důvodů vedlo kabinet v demisi Andreje Babiše k tomu, proč se ohradil proti změkčující novele protikuřáckého zákona z pera několika desítek poslanců v čele s Markem Bendou (ODS). Předlohu na svém posledním jednání nepodpořil. Benda žádnou z výtek nepovažuje za zásadní, novela se projedná na plénu dolní komory parlamentu ještě v tomto volebním období.

Novela reaguje na protikuřácký zákon, jenž od 31. května loňského roku zapovídá kouření v restauracích, hospodách a barech. Těžiště čerstvého poslaneckého návrhu tkví v tom, že by umožnil majitelům pohostinských zařízení zřídit si v podniku kuřárnu. Vláda se však na svém posledním zasedání minulý týden do předlohy pustila zostra, opřela se do něj důkladnou kritikou.

„Z obsahu důvodové zprávy k předloženému poslaneckému návrhu zákona je zřejmé, že vypracování tohoto návrhu zákona nepředcházela důkladná analýza stávajícího stavu, na jejímž základě by bylo možné posoudit nezbytnost a vhodnost navrhovaných změn a jejich dopady,“ zní první ze sedmi výtek, které Babišův kabinet v demisi položil na stůl (celé stanovisko zde).

Z dalších jako nejvážnější vystupuje postřeh, že novela je v rozporu s rámcovou úmluvou Světové zdravotnické organizace, podle níž se Česko zavázalo k ochraně svých občanů před vystavováním tabákovému kouři na veřejných místech. Podle kabinetu by se předloha také negativně podepsala na počtu malých stravovacích zařízeních na venkově. Bendův návrh totiž počítá s tím, že by provozy do 80 metrů čtverečních mohly být kuřácké.

Ohrožení venkovských hospod?

„Navrhovaná právní úprava by mohla ve svých důsledcích vést ke snížení dostupnosti stravovacích služeb v menších obcích ve venkovských oblastech, kde budou převládat malá stravovací zařízení, v nichž podle návrhu bude kouření povoleno, aniž by v nich byla zřízena kuřárna, za podmínky vyloučení možnosti podávat jídlo,“ stojí ve stanovisku, které poslanci obdrželi minulý čtvrtek.

Kabinet si všímal i formálních drobností. Jako nedostatek předlohy vyhodnotil, že nepamatuje na označení kuřárny jako prostoru, v němž je možné si zapálit. Poslanci prý také opomněli stanovit technické požadavky na uzavřenost kuřárny a způsob jejího odvětrávání. Vláda současně postrádá vysvětlení, proč zrovna prostory do 80 metrů čtverečních, nikoliv větší či menší, by měly být kuřákům otevřené.

Vláda navíc připomněla běžící řízení u Ústavního soudu, kam se se stížností proti protikuřáckému zákonu obrátila skupina dvou desítek senátorů. Poslanec Benda si kabinetní kritiku svého návrhu nenechal líbit. „Je to součást kulturní války, která se tu vede proti kuřákům,“ řekl serveru Lidovky.cz. Na výtku k údajné hrozbě omezení malých stravovacích provozoven na venkově uvedl, že takovým hospodám naopak nejvíce ublížily právě protikuřácký zákon a EET prosazované Andrejem Babišem.

„Zoufalá snaha vlády chytit se chyb“

České hospody jako nekuřácká zóna Poslanecká sněmovna přijala protikuřácký zákon 9. prosince 2016, tehdy legislativu v dolní komoře parlamentu předkládal ministr zdravotnictví Miroslav Ludvík (ČSSD). Zákon prošel hlasy 118 poslanců.

Legislativa zakazuje kouření na veškerých veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorech - letištích, nástupištích, zastávkách a veřejných dopravních prostředcích. Platí i pro zdravotnická zařízení, školy, dětská hřiště a sportoviště. Kromě restaurací si lidé nesmí zapálit ani v kinech, divadlech nebo v prostorách zoologických zahrad.

Senát zákon v této podobě schválil loni 19. ledna, po podpisu prezidenta vstoupil v platnost symbolicky 31. května, kdy je Světový den bez tabáku.

„Je to trochu zoufalá snaha chytit se všech potenciálních chybiček. Co mohli, to zkritizovali. Důležité ale pro mě je, že neukazují na žádnou naši fatální chybu,“ dodal nicméně s tím, že s kolegy podněty od kabinetu prodiskutuje. Případné nedostatky je připravený odstranit v rámci legislativního procesu v Poslanecké sněmovně, která by měla novelu projednat v tomto volebním období. Pod předlohu se podepsalo celkem 86 poslanců.

Podle Bendy a spol. se stávající protikuřácká legislativa neproměnila v kýžený efekt poklesu spotřeby tabáku. Navíc prý podvazuje svobodu podnikání. „Dalším negativním dopadem absolutního zákazu kouření jsou střety zájmů kuřáků kouřících před hospodskými zařízeními, kteří kouřem a hlukem obtěžují obyvatele okolních domů a bytů,“ argumentují pak ve své předloze poslanci (celý návrh zde).

Proti jakémukoliv ústupku vůči kuřákům se tvrdě staví ministerstvo zdravotnictví. Resort trvá na tom, že by si měl zákon zachovat stávající podobu. Jako hlavní argument uvádí snahu srazit počet kuřáků mezi mladými a ochránit před dýmem návštěvníky i zaměstnance pohostinských zařízení. „Směrem k zákazu kouření na veřejných místech, včetně restaurací a barů, se před ČR vydala již řada evropských zemí jako Velká Británie, Irsko, Španělsko nebo Norsko,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.