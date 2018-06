Známá ‚firma‘ v novém případu. Mezi obžalovanými úředníky je i odsouzený daňový podvodník Elfmark

PRAHA Když se kolem velkých státních peněz začne rojit podezření na průšvih, je téměř sázkou na jistotu, že se vzápětí odněkud vynoří i jméno Miroslava Elfmarka. Muže, který si vysloužil nelichotivou přezdívku dotační šíbr a jehož sklony k nepoctivému nakládání s financemi stvrdil před časem pravomocný rozsudek. Je tomu tak i v případu tří obžalovaných úředníků z ministerstva průmyslu, jejichž soudní proces minulý týden ohlásilo státní zastupitelství. Elfmark je jedním z nich.

V centru kauzy stojí Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Dnes už patří celá státu, ale v roce 2008, kam počátek příběhu spadá, v ní držely podíl také soukromé banky Komerční banka a Česká spořitelna. Rozvojová banka je od toho, aby pomáhala podnikatelům, kteří se nedostanou ke komerčnímu úvěru, protože byznys je pro soukromé bankovní domy moc rizikový nebo má malou historii. ČMZRB takovým podnikatelům poskytne záruku na komerční úvěr či rovnou půjčku.



Tehdy ještě banka nepatřila státu

Rozvojová banka v roce 2008, kdy se o fondy na ministerstvu průmyslu staral právě Elfmark, dostala na záruční programy 2,1 miliardy z eurodotací, a to bez výběrového řízení. Kdyby už tehdy celá patřila státu, nebyl by to problém. Jenže nepatřila, a tak se měl správce subvencí určit tendrem. Navíc úvěry s garancí v praxi nejčastěji firmám dávaly právě Komerční banka a Česká spořitelna.

Vrchní státní zastupitelství to zhodnotilo coby porušení povinnosti při správě cizího majetku a poškození finančních zájmů Evropské unie. Žalobce Ondřej Trčka předevčírem sdělil, že vina jde za třemi lidmi a že se údajně nezákonného jednání dopustili z pozic ministerských úředníků, jména ale nezveřejnil.

„Jedná se o Miroslava Elfmarka, tou dobou ředitele sekce, Zuzanu Matějíčkovou, ředitelku odboru, a Břetislava Grégra, také ředitele odboru. První převod daných prostředků do ČMZRB se odehrál v roce 2008, ale zpochybněno to bylo v roce 2010,“ sdělil LN zdroj obeznámený s případem.

S oním zpochybněním přišli bruselští kontroloři ve svém závěru zveřejněném v roce 2011. Česká republika tři roky vyjednávala, nakonec přijala za špatný postup pokutu ve výši 1,83 miliardy korun. V září 2016 pak začali úředníky stíhat kriminalisté.

Elfmark už v mezičase dávno na ministerstvu průmyslu není. Odvolal ho exministr Martin Kocourek (ODS) v roce 2010, konec Elfmarkovy úřednické kariéry následoval chvíli poté, co na něj Nadační fond proti korupci podal trestní oznámení. Bylo to proto, že firma, jež náležela Elfmarkovi, vyhrála veřejnou zakázku pro CzechInvest, což je státní organizace přímo podřízená resortu průmyslu. Tedy místu, kde v době zakázky Elfmark platil za jednoho z nejvlivnějších úředníků vůbec.

Elfmark převedl účelově podnik na otce

Podnět od nadačního fondu policie odložila, ale jiná Elfmarkova aktivita vyšetřovatele zaujala. Někdejší úředník se zapojil do rozsáhlého daňového podvodu, v němž se točilo třiadvacet lidí, mimo jiné i známý automobilový závodník z Brna Michal Pavlík. Inkasoval peníze za to, že přes svou karibskou firemní schránku pomáhal českým prominentům krátit daně.

Pravomocný rozsudek z podzimu 2016 říká, že Elfmark se do ilegálního soukolí připojil se svou firmou ITS 42, aby nemusel do erární kasy poslat, co jí podle zákona náleží. Protože pracoval pro stát, převedl účelově podnik na svého otce, ale obratem od něj dostal plnou moc k zastupování. Soud mu za to uložil tříletý trest s pětiletým podmínečným odkladem a milionovou pokutu.

Dva roky starý verdikt stál Elfmarka víc než šesticiferné penále. Tou dobou čelil sílícímu rozhořčení nejen akademické veřejnosti, protože si ho coby poradce na využívání dotací přivedl mezi spolupracovníky tehdejší rektor ČVUT Petr Konvalinka. Rektor svůj personální výběr hájil, ujišťoval, že Elfmark nerozplétá po škole žádné mocenské úponky, jak na to byl zvyklý na průmyslu, ale pravomocné odsouzení už Elfmark neustál a musel pryč.

Skoro ve stejném čase vybublaly staré nahrávky, které dokládaly, že někdejší úředník neodolal starým zvykům a začal na ČVUT budovat vlivovou pavučinu. „Já vás nemusím řídit, jako že vám budu stát za zadkem. Ani na to nemám čas. Ale jde mi o to, abychom tam dali nějaké svoje lidi, po vzájemné dohodě, kteří ale budou dělat, jsou dělní, a abychom neudělali zbytečně víc kravin, než je potřeba,“ vysvětluje na záznamu jedné z ředitelek univerzity, že si musí k sobě vzít jeho lidi.

V nynější kauze čelí Elfmark obvinění, že spolu s dvěma kolegy způsobili státu škodu 2,7 miliardy a Evropské unii další 1,8 miliardy. Zatím není zřejmé, jestli podle žalobců trojice úředníků konala se zlým úmyslem a sama ze špatného postupu profitovala.