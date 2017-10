Znělo to jako ohňostroj, říká přeživší útoku ve Vegas. Kamaráda mu střelili třikrát do hrudi

PRAHA/LAS VEGAS Všude lítaly kulky, popisují svědci útok. Lidé v zaprášených a krví promočených tričkách utíkali pryč ještě dlouho poté, co 64-letý střelec Stephen Paddock vypálil z okna v 32. patře hotelu Mandalay Bay několik stovek kulek do davu na hudebním festivalu v Las Vegas. Během nejhoršího střeleckého útoku v dějinách Spojených států zahynulo přes 50 lidí a dalších 200 bylo zraněno.

„Bylo to děsivé,“ řekl pro ABC News Mike Cronk a oči měl zalité slzami. „Celé to znělo jako ohňostroj. Pak mi ale můj kamarád, který stál vedle mě řekl, že ho trefili. A pak jsme věděli, že je to reálné. Lidé křičeli. Nastal chaos.“



Jeho kamaráda zasáhl střelec z hotelového pokoje třikrát do hrudi. Poté, co střelba ustala Cronk se svými přáteli přenesli zraněného kamaráda mimo areál. Naložili ho a s ním další tři zraněné na korbu auta a odvezli je do nemocnice. Jeho kamarád přežil, jeden z lidí v autě však takové štěstí neměl.

„Bylo nás v autě asi sedm, osm a dostali jsme se na křižovatku a ta byla zablokovaná, museli jsme to otočit,“ vypověděl Cronk. „A když jsme to otáčeli, jeden ze zraněných zemřel přímo v mých rukách.“

Na místě útoku se během chvíle objevilo nespočetné množství modrých a červených světel ambulancí. Aby se však z místa útoku podařilo odvést všechny zraněné pomáhali i lidé, kteří jen se svými auty projížděli kolem. Nakládali na zadní sedadla a do kufrů oběti útoku a vozili je do blízkých nemocnic.

Společně s Cronkem utíkali z místa útoku další stovky lidí. Někteří si jen okamžitě lehli na zem. „Dvě dívky leželi za autem společně s námi,“ uvedla pro the Guardian Desiree Priceová „Plazili jsme se společně, proto mám všude na sobě krev. Jednu z dívek střelil do nohy, druhou do ramene. Ale nezastavili jsme dokud jsme nebyli pryč.“



Střelba se přibližovala

Spousta lidí uvedla, že to znělo, jakoby rány vycházely z více míst a pokaždé, když střelec přebíjel, jakoby se přiblížily.

„Všude lítaly kulky,“ řekl svědek televizi KSNV-TV pět minut po incidentu. „Všichni utíkali. Bylo to opravdu hrozivé,“ pokračuje. Dodává, že kulky se všude odrážely. „Stříleli odněkud seshora a vyprazdňovali jeden zásobník za druhým,“ dodává. Dále mluví o „stovkách“ výstřelů a pro hustotu střelby je přesvědčen, že střelců muselo být víc.

Po útoku zůstali lidé v šoku. Někteří jen seděli na chodníku, jiní telefonovali svým blízkým. Přemýšleli kam půjdou. Většina z nich bydlela v přilehlých hotelech, ale ty prohledávala policie kvůli útočníkovi.

„Bydlela jsem v Motelu 6,“ uvedla Jackie Hoffingová, „Zastavila jsem se až v hotelovém lobby a všichni si mysleli, že jsme v bezpečí. Pak ale někdo přiběhl a zakřičel: ‚Podezřelý je tady. Musíte utéct.‘ Následoval další útěk. Po další dvě hodiny jsme čekali na záchodech.“

„Psala jsem svým dětem. Myslela jsem, že zemřu. Psala jsem jim, že je miluju,“ uvedla na Hoffingová.

Dopadeným a zneškodněným střelcem je místní občan, jeho totožnost policie nezveřejnila. Podle informací NBC News se však jedná o Stephena Paddocka. Muž u sebe měl víc než deset střelných zbraní. Policie se domnívá, že muž nebyl napojen na žádnou radikální organizaci. Ještě ale pátrá po ženě, která střelce doprovázela. K motivu střelby zatím policie neposkytla žádné informace.

Televize Fox News uvedla, že v době zahájení střelby v neděli kolem 22:45 místního času měl vystoupení zpěvák Jason Aldean. Z amatérských záběrů na internetu je slyšet, že koncert ještě několik sekund pokračoval i poté, co bylo jasně slyšet střelbu z automatické zbraně. Zpěvák i další umělci jsou podle televize CNN v pořádku.