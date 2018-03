Zpěvačka Dara Rolins a rapper Rytmus se rozchází. Konec vztahu oznámili současně

PRAHA Stylový pár českého showbyznysu oznámil konec vztahu. Zpěvačka Dara Rolins a slovenský rapper Rytmus (Patrik Vrbovský) spolu byli sedm let. Během té doby se v médiích spekulovalo o jejich svatbě, dítěti a několika rozchodech.

Společné prohlášení, které oba dva zveřejnili na svém Instagramu, nebývá zvykem, napsal ve středu server Expres.cz. Dara Rolins a Patrik Rytmus Vrbovský překvapivě uvedli, že stále je mezi nimi silné pouto a určitě na sebe nebudou ‚házet špínu‘.



„Právě z důvodu, že jsme si i nadále blízcí, bylo velmi těžké si už před pár měsíci přiznat, že nás vztah unavil a vyslovit slovo konec,“ zní jedna z vět na instagramových profilech obou hvězd.



K rozchodu nasvědčovalo podle serveru Expres.cz několik skutečností. Jednou z nich bylo cestování rappera po Asii, zatímco Dara trávila volno s dcerou zvlášť. Každý z páru také prý viděl jinak společnou budoucnost. „Už delší dobu to měli nastavené dost volně. Oba si dělali, co chtěli, moc společného času netrávili. A když ano, ani jeden z nich si to neužíval. Odcizili se a zároveň přiblížili tím, že si řekli nevyslovenou pravdu do očí,“ uvedla jedna z Dařiných kamarádek.



V minulosti oba interpreti zveřejnili podobným způsobem stejnou zprávu, ale nakonec se ukázalo, že jde pouze o cílenou reklamu na žvýkačky. Po středečním společném vyjádření však vypadá, že je jejich vztahu skutečně konec.