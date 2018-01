‚Zprvu jsem z něj nebyla nějak paf‘. Eva Drahošová o svém manželovi a jeho kandidatuře na Hrad

PRAHA „Hodně vidět být nemusím, stačí to tak přiměřeně,“ říká v profilovém rozhovoru LN Eva Drahošová, manželka prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše – potenciální první dáma České republiky.

„Věrný rodině i vlasti.“ Takový slogan zvolil tým Jiřího Drahoše pro nynější internetovou propagaci. Své rodině je někdejší předseda Akademie věd ČR věrný od 21. června 1974, kdy pojal za manželku Evu, vystudovanou knihovnici. Kromě ní patří do nejužší rodiny i jejich dvě dcery Radka s Lenkou a už i dva kluci – vnuci, které babička Eva ráda hlídá.



Zatímco prezidentský kandidát ve svém knižním rozhovoru s Jiřím Padevětem Věda života(2017) vzpomíná, jak jej slečna Eva na maturitním plese Střední knihovnické školy v Praze zaujala („vypadala velmi elegantně“), ona nebyla zprvu nadšená...

„Kariéra vědce nezná přesnou pracovní dobu, takže jsem byla zvyklá, že často není doma či pracuje,“ říká Eva, jež byla knihovnicí v Geologickém ústavu ČSAV.

„Na první pohled jsem si říkala, že tedy nic moc. Rozhodně jsem z něj nebyla paf,“ směje se u šálku čaje Drahošová. Nelíbil se jí účes mladého studenta chemie z VŠCHT, ale už na plese oba zjistili, že mají společné zájmy a navíc i rodinné kořeny – od Skutče na Českomoravské vrchovině.



„Nejhezčími okamžiky našeho manželství bylo narození obou dcer, protože jsme na děti poměrně dlouho čekali. Hezkých okamžiků však bylo v životě opravdu dost, my jsme totiž zvyklí být hodně spolu,“ vypráví Drahošová.

A připomíná i 14. říjen 2016, kdy spolu byli na dovolené v Benátkách. LN tehdy Drahošovi volaly, aby prvně veřejně potvrdil zvěsti, že vstoupí do boje o prezidentský úřad. „Byl ale ještě předsedou Akademie věd, nemohl tedy nic říci,“ vysvětluje dáma, jež je na manželovo vytížení ve vědeckém prostředí zvyklá.

I tak jejich manželství prošlo v roce 1985 zkouškou. „Těžká chvíle nastala, když manžel dostal stipendium a pracoval v SRN, na univerzitě v Hannoveru. Jel tam sám, takže přes rok jsem byla s malými dcerkami doma sama, ale pro jeho profesní kariéru to bylo prospěšné; věděla jsem, že je to potřeba. Jenže hned den poté, co odjel, měla mladší Lenka neštovice,“ vzpomíná paní Drahošová.

Odloučení i pohled na Západ

Jen jednou za dva měsíce mohl její choť přes „železnou oponu“ přijet za rodinou, přičemž vozil svým předškolním dítkům cenné oblečení ze Západu. „Dnes už si to mladší lidé ani neumějí představit, jak to tehdy chodilo,“ říká Drahošová, již zlobí, jaké pomluvy – včetně anonymních nařčení ze spolupráce se Státní bezpečností – se šíří internetem.

Pravda je však taková, že Drahoš vyjel do toho „zlého“ Německa na pozvání Humboldtovy apolitické nadace. Ta běžně zvala do své země i badatele ze socialistických států. „Úkolem bylo rozvíjet vědu i jako prostředek diplomacie a kooperace, což pomohlo Němcům v reintegraci do mezinárodních struktur,“ řekl v loňském interview LN Helmut Schwarz, prezident Humboldt Stiftung.

Rok nato šla Drahošová do důchodu a stala se takzvaně hlídací babičkou. A jakým je on dědečkem? „Výborným. Oba kluci jsou z něj – protože je mužskej – vedle, udělá si na ně čas. Jezdíme s nimi na chatu u Kamýku,“ připomíná dáma, která s manželem sdílí oblibu cimrmanovského humoru.



Viditelná, ale prý decentní

Výzvy z posledních let, aby Drahoš zabojoval o Hrad, považovala dlouho za vtip. Pak ale došlo k rodinné poradě, neboť takový krok zasáhne nejen do života samotného adepta. „Dala jsem si tedy podmínku, že nebudu muset moc mluvit. Nikdy jsem neměla nějak velké ambice, natož býti první dámou,“ tvrdí. Už brzy Češi rozhodnou, kdo se jí stane.

K výkonu stávající první dámy má Drahošová připomínky; nelíbí se jí pózování se zbraněmi či absence u oficialit. „První dáma má při manželovi stát a dělat to, co jí předepisuje protokol. Měla by reprezentovat. Jezdila bych s manželem po republice i do zahraničí. Je to zkrátka nutnost, patří k prezidentskému úřadu,“ říká Drahošová. „Hodně vidět být nemusím, stačí to tak přiměřeně,“ směje se. S případnou garderóbou by si asi nechala od expertů poradit. A vypráví, že její nejoblíbenější barvou je modrá.

Při cestách během kampaně si všímala, kolik starostů či malých firem zvelebuje obce, kolik šikovných lidí v zemi žije. Jako první dáma by chtěla akcentovat téma péče o seniory, o stárnoucí populaci. „Na starší lidi se tolik nemyslí. Jméno první dámy asi otevírá i dveře sponzorům,“ míní, avšak nijak manželovi nemluví do jeho přispěvatelů – včetně miliardářů: „Jsou to lidé, kteří chtějí změnu a chtějí na Hradě manžela. Nemůžou ale nijak předpokládat, že by jim to nějak vracel, byl jim zavázán... Nemá to v povaze,“ tvrdí.

Co by pak vzkázala občanům na prahu roku 2018? „Všem přeji zdraví. Zní to jako fráze, ale je to to nejpodstatnější. A přeji jim i šťastnou volbu při volbě prezidenta ČR,“ přidává ještě Drahošová.