Krnáčová: Výsledek debaty s taxikáři? Chtějí po nás, aby lidi neměli rádi Uber

PRAHA Ani dopolední debata pražské primátorky Adriany Krnáčové s taxikáři nezabránila tomu, aby řidiči následně vyjeli blokovat dopravu do centra Prahy na protest proti službě Uber. Jejich společný hovor totiž nepřenesl žádné nové řešení. „Kontrolujeme Uber stejně jako jiné taxislužby. Když poruší zákon, dostanou pokutu,“ říká pro LN primátorka, pro kterou je prý pondělní chování taxikářů zklamáním.

LN: Proč se vám nepodařilo dohodnout řešení na dopoledním jednání s taxikáři?

O čem bychom se tam měli domluvit? Taxikáři udělali jakože gesto, že se sejdeme a pobavíme. Slíbili, že blokovat nebudou, a nedodrželi to. Pro mě je to zklamání. Chápu jejich situaci, ale způsob, jakým si vynucují nápravu, je úplně mimo. My nemůžeme dělat víc, než už děláme. Kontrolujeme a dbáme na to, aby se dodržovaly zákony. Teď se konečně někdo chytil za nos a svolává setkání na čtvrtek.

LN: Je nutné, aby vznikl nový zákon, aby se dal Uber regulovat, nebo to už jde nyní?

Potřebuju vědět, jak to regulovat, nejsem expert, abych věděla, jak se mají řídit digitální platformy. Nebo ať nám dá ministerstvo zmocnění, pak si s tím nějak poradíme.

LN: Chápu problém sdílené ekonomiky, na to je třeba nějaká legislativa, ale Uber se dá postihovat už teď.

Jenomže s Airbnb jsme se domluvili, s Uberem se domluvit nedá. Řekli jsme jim tehdy, ať zveřejní údaje, kdo s nimi jezdí, kdo má živnostenské oprávnění, ať ukážou, že je to v souladu s legislativou, ať to funguje jako v Německu. Dle mého názoru to není žádná sdílená ekonomika, najímají si lidi na ježdění, takže na ně nahlížíme jako na klasickou taxislužbu, nic jiného to není. Kontrolujeme je stejně jako jiné taxislužby. Když poruší zákon, dostanou pokutu.

LN: Ministerstvo dopravy také říká, že to není sdílená ekonomika, ale spíš taxislužba. Dá se pak ale argumentovat absencí zákona?

Ano, protože funguje na určité digitální platformě, která nekomunikuje se státem. Airbnb taky nekomunikuje se státem a existuje mnoho dalších digitálních platforem do budoucna, které budou ve stejné situaci. Očekávám od státu, že tento byznys začne regulovat. Nechci dělat změny jen na úrovni města.

Co taxikáři vlastně chtějí? Já se jich dnes ptala, bylo to fascinující. Řekli, že chtějí, abychom zařídili, aby lidi neměli rádi Uber. To byl výsledek debaty. Tak jsem řekla: „To se, pánové, nezlobte, ale raději se zamyslete, proč mají lidi radši Uber než vás a proč máte tak špatnou pověst.“ Jsem poslední, kdo by chtěl něco zakazovat, ale je tu nějaký trh, na něm dvě skupiny proti sobě, a já nemám tu moc, abych to regulovala. Nemůžu napsat regulaci jen pro Prahu, když se to týká celé země. Brno nebo Ostrava mohou mít jiné potřeby než Praha, musí to být zákon pro všechny.

LN: A nedostanete se pak do stejných problémů, když má Praha svá specifika?

Ne, protože dostanu zmocnění regulovat dispečinky, aby dostaly licenci. Pak je mohu dát k soudu a nechat ho rozhodnout o dispečinku, který od Prahy nedostal licenci. Jakmile budeme mít soudní rozhodnutí, můžeme konat. Máme rozhodnutí z městského soudu, kde se praví, že se nejedná o nelegální činnost.

LN: Takže už jste to řešili?

My ne, soudil se nějaký pracovník Uberu. My jsme jako město celkem bezmocní. V minulosti se město zaměřilo při kontrolách opravdu na porušovatele. Dal město k soudu a ten uznal, že je to šikanózní postup, že jsme jednu skupinu taxikářů kontrolovali víc než ostatní a dostali jsme pokutu 100 tisíc korun.

LN: To ale nebylo v souvislosti s Uberem...

Ne, to ne, ale už je tu verdikt, že musíme kontrolovat proporcionálně, jinak zase dostaneme pokutu. My prostě děláme jen to, co můžeme. Od středy vstoupí v platnost novela silničního zákona, podle které můžeme udělat jiný systém kontrol a budeme schopní dávat i kauci fyzickým osobám, odebírat žlutou kartičku, zastavit živnost, odebrat auto. Tím pádem by se to dalo řešit a taxikáři se nebudou moci vymluvit, že auto patří někomu jinému.

LN: Brno ale u soudu s Uberem uspělo, jak to, že jemu to tedy vyšlo?

Protože předběžné opatření můžete uplatnit do půl roku od chvíle, co se nahlásí nová služba na trh. Ale Uber se nahlásil na trh na jaře 2014 a tehdy to pražský magistrát nevyhodnotil jako hrozbu a předběžné opatření nepodal. Ani taxikáři tehdy nereagovali. Teď už to nejde, doba, kdy šlo tak postupovat, pominula. V Brně vstoupil Uber na trh až v roce 2017.

LN: Ale žalobu přece můžete podat kdykoli.

Tak ať to taxikáři udělají, ať přestanou vytrubovat a blokovat město. Mohou začít pracovat s právními nástroji.

LN: Pak byste se jako město přidali?

To teď nemůžu říct. Nevím, co by bylo předmětem žaloby.