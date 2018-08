Žralok se zakusl a už nepustil. Snímek MEG: Monstrum z hlubin je kasovní trhák

LOS ANGELES Odlehčený letní snímek o obrovské zabijácké potvoře, který rychle upadne do zapomnění. To těžko - snímek MEG s Jasonem Stathamem v hlavní roli ovládl kinosály. V Americe jde o nesledovanější snímek, který porazil i Mission Impossible Toma Cruise. V Česku sice zaostal za Úžasňákovými 2, ale i tak jde o výrazný úspěch.

Co udělá kapitán Taylor (Jason Statham) několik let poté, co na něj u Mariánské příkopu zaútočí megalodon, obrovský třetihorní žralok, o kterém si každý myslel, že už dávno vyhynul? To je přece jasné - vydá se na to samé místo, aby pokoušel štěstí a zachránil další podmořskou výpravu. Navíc se ukáže, že ani žralok nelenil a vyhlídl si jako kořist větší sousto - celé obrovské město.

Od snímku MEG: Monstrum z hlubin snad nikdo příliš mnoho nečekal. Přišel do kin v srpnu, kdy se automaticky počítá s nižší návštěvností. Jason Statham (Postradatelní, Kurýr) navíc nikdy nebyl obzvláště velkým tahákem na diváky. Už jen díky tomu, že se většinou objevoval v béčkových akčních filmech. První predikce amerického trhu tak odhadovaly výdělek filmu o prvním víkendu (opening week) na 15-20 milionů dolarů. Film si ale z kinosálů odnesl více než dvakrát tolik. Žralok v amerických kinech zhltl více než 44,5 milionů dolarů. Nutno ovšem dodat, že film stál filmaře 130 milionů a MEG tak potřebuje mít solidní výsledek v kině. To se mu určitě povede, protože celosvětový výdělek po prvním víkendu je nyní o něco málo více 140 milionů dolarů.

Snímek tak sesadil v Americe dosud kralující pokračování Mission Impossible s podtitulem Fallout, které šlo do kin o týden dříve. To mělo sice úspěšnější právě onen první víkend (61,2 milionů), ale v druhém týdnu soupeřilo se žralokem a vydělalo „jen“ 33,3 milionů dolarů.

V českých kinech si snímek vedl také velmi dobře. Vydělal 3,72 milionů korun a zaostal jen za Úžasňákovými 2 s jejich 6,28 miliony (údaje dle Únie filmových distributorů). Faktem je, že přesně toto pravděpodobně publikum od letního blockbusteru očekávalo - jednoduchou, ale efektivní zábavu na odreagování. To i přesto, že snímek kritiky příliš neohromil. S takovými čísly se ale nezbývá než ptát, zda se třeba za rok nedočkáme nějakého pokračování.