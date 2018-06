Zrození Bílých chodců. Nový seriál HBO se zaměří na nejdelší zimu v Západozemí

Nový připravovaný seriál ze světa Hry o trůny by se měl zaměřit na Dlouhou noc (The Long Night), období, kdy celý kontinent na několik let zakryla tma. Spisovatel George R. R. Martin to prozradil na svém blogu.

Jako Dlouhá noc se ve světě Hry o trůny označuje událost, která se stala před více než osmi tisíci lety od děje samotného populárního seriálu televize HBO. Jejím průvodním jevem byla nejhorší zima v historii a černočerná tma po několik let. Dlouhá noc měla trvat celou jednu generaci. Událost je významná také tím, že se během ní poprvé objevili Bílí chodci, děsivá armáda ledových nemrtvých. Z dobového zasazení také přirozeně vyplývá to, že diváci neuvidí ani jednoho ze svých oblíbených hrdinů, ale místo toho dorazí řada nových tváří.

O připravovaném díle se na na svém blogu hovořil sám autor knižní předlohy, spisovatel George R. R. Martin. Neřekl nic konkrétního, ale naznačil, že kdyby si měl tipnout, tak by název pilotního dílu nového seriálu odhadoval právě na Dlouhou noc. „Je ale více než pravděpodobné, že do toho názvu bude chtít HBO nějak zapracovat slovní spojení Hra o trůny. Dříve nebo později se to dozvíme,“ uzavřel spisovatel.

O seriál se postará scenáristka Jane Goldmanová (Kick-Ass, X-Men: První třída). Ta je jedním ze čtyřech autorů, kteří dostali za úkol seriálově zpracovat předlohy ze světa Hry o trůny. Těmi zbylými jsou Carly Wrayová (Westworld, šílenci z Manhattanu), Brian Helgeland (Muž v ohni, Odplata) a Daniel Zelman (Bloodline). Teď je jisté, že projekt Jane Goldmanové dostal zelenou jako první.

„Vše, co mi bylo řečeno, naznačuje, že se můžeme těšit v příštích letech i na další seriály. Konec konců, jako předlohu máme svět starý desítky tisíc let a můžeme si s ním vyhrát. Ale když jde o televizi, tak nic není jisté,“ okomentoval výhled dalších seriálů na svém blogu Martin.