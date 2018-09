‚Zruinuju obec!‘ Jak se starosta zadlužil, aby půjčil miliony sázkařovi. Nechal se podvést

STRAKONICE/PRAHA Jiří Plechatý je starostou jihočeské obce Třebohostice od roku 2001. I letos vede kandidátku KDU-ČSL, s níž během své starostovské éry jako nestraník spolupracuje. Vedení oblastní organizace strany přitom netuší, že Plechatý měl kvůli kšeftu se sázkařem milionové dluhy. Dokonce si musel půjčit z rozpočtu obce. Předseda oblasti avizuje, že si chce zjistit podrobnosti příběhu. Sázkaře pak čeká vězení.

Starosta Jiří Plechatý a Daniel Vácha byli přátelé, poznali se jako sázkaři. Jejich přátelství bylo tak pevné, že starosta Váchovi poskytoval mimořádně velké obnosy peněz. V letech 2012 až 2014 to mělo být dohromady 13,5 milionu korun. Finanční toky mezi oběma muži skončily před soudem. Podle pravomocného rozsudku Vácha vylákal peníze z Plechatého podvodem, kvůli kterému má v následujících týdnech nastoupit na 6,5 let do vězení.

Lidovky.cz získaly výpovědi starosty před soudem, kde vystupoval jako svědek. Z listin vyplývá, do jak velkých finančních problémů kvůli kontaktům s Váchou upadl. Prostředky si kvůli němu musel půjčit nejen z obecní kasy, ale zadlužil se u rodiny, přátel a známých. Dokumenty dokládají, že i on sám v příběhu několikrát lhal. Smýšlel si různé příběhy, aby Váchu přinutil k vyrovnání půjček.

„Táta měl vždycky doma hotovost, tak taťka mi většinou půjčil, švagr mi půjčil, prostě než jsem sehnal peníze. Hromada kamarádů mi také půjčila,“ vypověděl starosta Plechatý před Krajským soudem v Českých Budějovicích, jenž kauzu vyřizoval v první instanci. S vlastní obcí si smluvil půjčku dvakrát, dohromady získal z obecní kasy 2,5 milionu korun.

Samotnému Váchovi půjčil starosta 1,3 milionu korun. Podle soudu však sázkař se svým známým Martinem B. vylákal z Plechatého dalších 12,2 milionu. Druhý obnos získali díky legendě, že peníze potřebují pro jistého Thomase Karla z Německa. Soud ale konstatoval, že Karla si vymysleli, aby měli efektivnější záminku, jak ze starosty peníze vytáhnout. Minimálně podle rozsudku se to dařilo.

‚Prodal jsem celé hospodářství‘

„Já jsem synovi peníze půjčil, a to 1,2 milionu korun, a potom jsem prodal celé hospodářství po tátovi, po mámě, po kterých jsem to dostal. Peníze jsem mu všechny dal, protože majetek po mě přebere on. Jenomže to dopracoval tak daleko, že to všechno přišlo vniveč,“ přiblížil soudu starostův otec Josef, jak synovy problémy dolehly na rodinu. Dohromady mu půjčil 2,9 milionu korun.

Rodina starosty měla hospodářství po generace, sám starosta je revírníkem. Kvůli penězům pro Váchu a Martina B. prodával také svůj vlastní nemovitý majetek včetně pozemků či chalupy. V soudní síni vyšlo také najevo, jak si sám vymýšlel, aby donutil Váchu půjčené peníze vracet. Například mu v sms líčil, jak kvůli jeho finančním operacím skončí Třebohostice v bankrotu nebo jak mu zastupitelé vyhrožují odvoláním.

Třebohostice leží asi 9 kilometrů severozápadně od Strakonic.

„Obec bude mít existenční problém, budu první starosta, který zruinoval obec. Snad si uvědomujete, že musím odejít někam úplně pryč, ale tady je jeden zásadní problém, nemám peníze,“ napsal starosta Váchovi v červnu 2014. „Už jsem nevěděl, jak vás přinutit, abyste mi vrátili peníze,“ vysvětli pak během líčení starosta osobně Váchovi, který tam seděl jako obžalovaný.

V soudní síni se mluvilo rovněž o tom, že sám starosta sázel. Podle svých slov docházel 2,5 do kanceláří Tipsportu. Naposledy to mělo být v roce 2012. Váchovi nicméně ještě v červenci 2014 psal v SMS, že radši měl dát „těch 280 tisíc na Německo a měl jsem výhru přes 600 tisíc.“ U soudu ale starosta popřel, že by do sázek investoval tolik. „V té době jsem nesázel takové peníze,“ řekl soudu.

Starosta jako důvěřivý hlupák, předseda nic neví

Soudní senát se opakovaně divil, proč starosta kvůli Váchovi, Martinu B. a jedné fiktivní osobě vydával tolik peněz, jimiž zadlužil sebe, svou rodinu i obec. Navíc způsobem, že si v drtivé většině případů nenechal půjčky stvrzovat podpisem, údajného Karla nikdy neviděl a peníze mu navíc chodily zpátky minimálně. „Byl jsem k Váchovi strašně důvěřivý. Dostal mě do takové agónie, že jsem mu věřil. Jsem hlupák,“ vysvětloval soudu.

129 tisíc za transakci Podle rozsudku v hlavní linii případu Vácha s Martinem B. vyinkasovali od starosty 12,2 milionu korun od ledna 2013 do září 2014. Podle starostových poznámek je od něj pro údajného Karla žádali ve 186 případech za různými účely – na zaplacení daně, na uhrazení storno poplatku či na pokrytí nákladů spojených s bankovními transakcemi.

Pravdou je, že starostou zaznamenané důvody půjček často příliš smyslu nedávají. Starosta měl například dvojici půjčit 87 tisíc za ověření variabilního symbolu, 129 tisíc korun na uhrazení bankovní transakce či 64 tisíc na pokutu za opožděnou platbu. Podle Váchy to svědčí o tom, že starosta si všechny tyto půjčky vymyslel. Soudy tento postřeh však odmítly.

Lidovky.cz se obrátily na předsedu KDU-ČSL na Strakonicku, kam Třebohostice náleží, zda příběh starosty Plechatého zná. Otázka zněla, zda má být lídrem kandidáty člověk, který se dostal do takové tíživé situace, který jeho rodinu stála téměř všechny peníze a že kvůli nim musel sáhnout i do obecní kasy. „Nemůžu se k tomu vyjádřit, protože je to pro mě absolutní novinka. Musel bych si zjistit podrobnosti,“ reagoval předseda Vladimír Hanáček.

Starosta Plechatý dnes o své zkušenosti s Váchou nechce mluvit. Nicméně ujistil, že peníze obci vrátil. „Pro mou osobu je to smutná, nepříjemná a hlavně ponižující kauza, ke které se nechci vyjadřovat. Je to má soukromá věc, není se čím chlubit,“ sdělil už dříve serveru Lidovky.cz. Zvolení má prakticky jisté, v Třebohosticích totiž kromě KDU-ČSL žádná jiná strana kandidátku nepostavila.

Jednání Daniela Váchy a Martina B. vůči starostovi Plechatému soudy vyhodnotily jako podvod. Jednak protože neměli v úmyslu půjčené peníze splatit, jednak že si vymysleli Karla. Pravomocný verdikt padl letos 30. července. Vácha s takovým výkladem nesouhlasí. Podle jeho verze si od starosty půjčil jen 1,3 milionu, z nichž mu čtvrtinu vrátil. Zbylých 12,2 milionu mu prý starosta neposkytl. Podle Váchy si tuto část příběhu Plechatý vymyslel, aby zakryl vlastní neodpovědné hospodaření.