Žufánek mění etikety po 18 lety. Redesign lahví chtěl prý ženskou ruku

Nové etikety destilátů z lihovaru Žufánek vynáší do nebe jeden z nejnavštěvovanějších světových serverů The Dieline, který se věnuje produktovému designu. „Chtěl v designu vidět ženský pohled na věc a eleganci. Naši předchozí řadu etiket vždy připravovali chlapi, protože alkohol. Proto jsem oslovil mladou grafičku na volné noze Andreeu Bora, jestli by to nechtěla zkusit,“ říká majitel lihovaru Martin Žufánek.

„Andrea připravila čtyři zcela odlišné koncepty. Dva z nich tvořily aktualizované návrhy založené na původním designu, třetí byl postavený na téměř rukodělné a rukou psané etiketě, to byl také její favorit, a pak mi opatrně ukázala čtvrtý koncept který narušil všechno zavedené. Od první sekundy jsem věděl, že tímto stylem chci jít,“ doplňuje.



Design se mění u celé základní řady, kterou spojuje stejný grafický styl. Tedy Slivovice, Hruškovice, jejich dubové varianty, Meruňkovice, Reine Claude, Ořechovka, Višňovka, Medový Žufánek a Borovička. Vše ostatní (absinty, giny, geisty) zůstává zachováno. Cílem redesignu bylo osvěžit nejstarší řadu, která se od roku 2002 v podstatě nezměnila.



„Kdybych to měl nějak rozvinout, tak původní grafická stránka perfektně pasovala do roku 2002, kdy jsme ji začali používat. V té době to byl hodně odvážný a průkopnický styl. Když si vyhledáte jak vypadaly etikety konkurenčních alkoholů v Česku, tak uvidíte o čem mluvím. Všechno jsme postavili na čistotě a jednoduchosti. Po 18 letech na trhu se to okoukalo. Což je zcela pochopitelné, obalový design se mění mnohem častěji,“ vysvětluje majitel lihovaru.

„Zajímavostí je, jak rozdílné na to po představení panují reakce. Zahraniční z toho bylo na větvi, redesign hned zmínil The Dieline. V Česku to bylo trochu jiné. Zákazníci nás znají jako kvalitní značku a primárně kupují proto, že je to Žufánek. Moc je nezajímalo jak vypadá etiketa. Když jsme dělali průzkum po barech a restauracích, tak nikdo si na etiketu nevzpomněl a nikdo by ji nedokázal popsat. Proto když jsme ten redesign představili, tak se vyskytla část zákazníků, kteří preferovali starý design. Na ten, na který si při dotazech nevzpomněli.“