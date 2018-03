Zůstal Zemanův poradce Nejedlý v Číně? A kdo platil cestu? Pražský hrad tajemně mlčí

PRAHA Kolem výpravy do Číny, kam se minulý týden vydalo trio Vratislav Mynář (hradní kancléř), Martin Nejedlý (poradce prezidenta Miloše Zemana) a Jaroslav Tvrdík (český zástupce čínské firmy CEFC a šéf fotbalové Slavie) stále panuje velké tajemno. Není jasné, co trojice zjistila, kolik cesta stála a ani, kdo ji zaplatil.

Pražský hrad nechce cestu, jejímž účelem bylo zjistit, co se stalo se šéfem investiční firmy CEFC a Zemanovým poradcem Jie Ťien-mingem, nijak komentovat. Jie Ťien-ming měl být podle ingormací čínského tisku zadržen už v polovině února.

Celou výpravu označili experti, které oslovil server Lidovky.cz, za šílenost. Více čtěte zde. Podle nich nemohlo trio „pátračů“ v Číně nic pořádně zjistit. Navíc cesta vzbuzuje i další otázky.

Server Lidovky.cz se v neděli dotázal hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka na to, kolik cesta do Číny stála, kdo ji platil a zda jsou pravdivé informace České televize, která v sobotu večer uvedla, že se do Česka vrátili pouze Mynář s Tvrdíkem a Nejedlý v Číně zůstal.

„Informace sdělíme příští týden,“ odepsal stroze mluvčí Ovčáček.



O výsledku cesty chce nyní Mynář informovat Zemana, do té doby ji nechce komentovat. „Logicky nejprve budu o výsledku mojí cesty informovat pana prezidenta a poté všechny ostatní,“ řekl ČTK v sobotu Mynář. Tým odletěl do Číny v úterý.

Cestu velmi ostře komentoval na Twitteru bývalý premiér Mirek Topolánek. „To si dělají kozy? Kdo tu cestu platil? Stát? Skandál! Číňani? Vlastizrada! Mně je úplně jedno, jestli šéfa CEFC zavřeli nebo popravili. Jak to souvisí s ČR? Ať jdou doopravdy do h....,“ napsal expresivně Topolánek.



Jie Ťien-ming byl podle některých informací v Číně zatčen v polovině února. CEFC ani čínské úřady dosud zatčení oficiálně nepotvrdily. Vyšetřován má být kvůli podezření z ekonomické kriminality.

CEFC si před časem vybrala Českou republiku jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Zeman Jie Ťien-minga jmenoval v roce 2015 svým zvláštním ekonomickým poradcem. Tím zůstává, Zeman podle Hradu s dalšími kroky vyčká na oficiální potvrzení z Číny.



Skupina CEFC působí především v energetice, financích a průmyslu. Podle vlastních údajů je největší soukromou společností v Šanghaji a sedmou největší privátní firmou v Číně. Na počátku března se objevily spekulace, že vedení a provoz společnosti CEFC China Energy převzala investiční agentura, která spadá pod vládu v Šanghaji. Mluvčí CEFC China Energy však agentuře Reuters poté řekl, že firmu o převzetí nikdo neinformoval a že ji nadále řídí současný management.