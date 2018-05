ZVĚŘINA: Čínský Chlestakov. Prezident Zeman se stal patronem blamáže

PRAHA Nejhorším krokem pro čínské obchodní zájmy v Česku bylo angažování Miloše Zemana. Zní to paradoxně, ale je to tak, z firmy, která měla být vlajkovou lodí čínských investic, se vyklubali insolventní podvodníci, které převzala jiná, tentokrát státní čínská firma CITIC. Spor mezi tuzemskou bankou a čínskou firmou CITIC o zaplacení 11 miliard korun se může v několika dnech vyřešit smírem.

Dlužník zaplatí a věřitel bude uspokojen, ale zůstane tu obrovská politická a reputační škoda. Třeba fakt, že ani čínská státní firma není schopna či ochotna dodržet své veřejně deklarované závazky, je nepřehlédnutelným varováním pro každého podnikatele, který by chtěl s Čínou obchodovat.



Prezident republiky pak v kauze hraje smutnou roli napáleného, případ ho ukazuje jako obchodně nezkušeného a politicky naivního. Vždyť jak má dneska někdo věřit čínským zárukám, když se vyjevilo, že ani hlava státu není uchráněna od tamních podvodníků. Třeba Jaroslav Tvrdík tu hraje roli ne nepodobnou roli podvodníka Chlestakova z Gogolova Revizora. Zkrátka garance neexistují a čínští kapitalisté jsou stejní a často i horší než kteříkoli jiní a žádné automatické dobro od nich očekávat nemůžeme a nemáme.

To je čínský politický bankrot Miloše Zemana, který východní velmoc vychvaloval, kudy chodil, a sliboval, co vše pro Česko investoři udělají. Teď se ukazuje, že chtěli hlavně urvat co nejvíc pro sebe a tuzemský politický patronát jen zneužili. Co má český stát z toho, že se policie musela omlouvat za zákrok na FAMU při návštěvě čínského prezidenta? Co máme z toho, že tuzemská policie chránila čínské bojůvky při napadání pokojných demonstrantů? Možná má Kačenka Zemanová dvoje či troje povlečení navíc ve své výbavě, ale republiku to celkově poškodilo a pověst Miloše Zeman též. Dělali jsme Číňanům kolektivně hlupáky, protože jsme se, alespoň prostřednictvím prezidenta, tvářili, že jejich sliby bereme vážně.

Miloš Zeman, možná nevědomky, demonstroval rozdíl mezi obchodní diplomacií standardní demokracie a oligarchickou politikou kamarádíčkování se s despoty, která jej už zradila v kauze Liglass, kde rozdávalo prezidentské záruky Zemanovo okolí v Kyrgyzstánu a skončilo to též blamáží.

Naštěstí Miloše Zemana žádné velké byznysové projekty nečekají; nyní by měl doufat v to, že se zapomene i na ty obchodní případy, kterými se druhdy chlubil.