ZVĚŘINA: Falešné terče. Piráti se ukazují jako nepřátelé právního státu

Sněmovna včera rozhodovala o novele daňového řádu, zní to banálně a neatraktivně, ale „zásluhou“ pozměňovacího návrhu poslanců Pirátské strany se v téhle novele de facto prolamovalo advokátní tajemství. Důvody Pirátů byly jako při každém takovémhle nápadu bohulibé, chtějí si posvítit na advokáty zneužívající advokátní tajemství.

Že by to de facto zlikvidovalo rovnost zbraní v právní při, o tom nepřemýšleli, dokonce prý by to nikdo nezneužíval. Jistě, v Česku se jaktěživo nikdy nic nezneužije. Naštěstí tenhle nápad sněmovna zamítla. Jenže takovou kliku příště mít nemusíme, samozřejmě je tu Ústavní soud jako instance poslední záchrany, ale to by měl být prostředek vskutku mimořádný.

Ve středu byla v ohrožení (o míře tohoto ohrožení lze samozřejmě debatovat) jedna ze zásad právního státu. Nikdo se ale neshromáždil, ani na Václavském náměstí, ani nikde jinde. Všichni už se vybouřili kvůli České televizi nebo ústavním zvyklostem. I opozice svou variaci Wolkerovy pohádky O milionáři, který ukradl slunce už zahrála tolikrát, že nikoho nevyburcuje. Takže v případě prvního reálného nebezpečného legislativního zásahu do našich svobod se nikdo z občanů neobtěžoval. Navíc tenhle zhoubný návrh nepodal nikdo ze stran, které jsou v jistých kruzích předmětem obligátní nenávisti, ale Piráti. Ano, tihle cool, moderní, usměvaví marketingoví šášulové chtěli výrazně posílit moc státu proti jednotlivci. A že to neřekli před volbami, kdy se ještě tvářili, že budou hájit liberální hodnoty?

Možná je to od Pirátů modus operandi, napříště budou pozměňovacími návrhy do zákonů implantovat něco, co si netroufne vláda, ale ta se k tomu radostně připojí a pak to společně s komunisty prosadí. Zatím se Piráti profilují jako „užiteční idioti“, tedy nepříliš bystří idealisté připravení udělat špinavou práci za jiné. Proti nim se ale špatně mobilizuje, ostatně kdo by proti něčemu tak všeobjímajícímu, jako je koncept totální nezodpovědnosti, vycházel na náměstí? Infantilizace naší politiky nezadržitelně pokračuje.