ZVĚŘINA: Genderová metla. Ideologické vidění světa znemožňuje komunikaci

PRAHA Lidové noviny přinesly zprávu o tom, že děkanka stavební fakulty ČVUT sama sobě udělovala vysoké a naprosto nadstandardní odměny v řádech milionů korun, které výrazně převyšovaly odměny všech děkanů této školy. Následně rektor ČVUT nepřímo nařkl Lidové noviny z „genderově orientovaného útoku proti vážené kolegyni“.

To je závažné obvinění. LN se pokusily zjistit u Národního kontaktního centra – gender a věda, zda se něčeho tak nepěkného opravdu dopustily, ale neuspěly. Pracovníci Sociologického ústavu nám sdělili, že nemají dostatečné informace, aby to mohli posoudit. Dále nám sdělili, co považují za témata, o kterých máme psát, a že se někdo mohl cítit článkem v LN dotčen. Laik vybavený pouze kritickým rozumem usoudí, že genderoví odborníci jsou alibisté bez ohledu na gender.



Věda je založena na důkazech a kritice, bez kritiky není vědeckého pokroku. Jakmile však věda přeskočí na pole ideologie, přestávají kritika i důkazy fungovat. Mohu-li každou kritickou výtku ke své práci likvidovat tvrzením, že je genderově orientovaná, maoistická či imperialistická, podle toho, jaký režim zrovna vládne v dané oblasti, je nejen po vědě a kritice, ale i po rozumné komunikaci. Zkuste se s někým na čemkoli domluvit, pokud váš argument může být libovolně zneplatněn.

Pokud bychom nesměli napsat například, že libovolná ministryně XY zdefraudovala peníze, jen proto, že je žena, naše společnost by byla nefunkční. Veškeré řeči o veřejné kontrole by byly jen ornamentem. Nebo se snad smí psát kriticky jen o bílých heterosexuálních mužích? Neuvědomují-li si to v zájmu zachování dobrého bydla tuzemské vědecké elity a nejsou-li schopny kriticky nahlížet vlastní závadné chování, pak se nelze divit tomu, že prestiž intelektuálů upadá a že voliči se obracejí k iracionalitě a protestně volí třeba Miloše Zemana.

Mám pro genderové kejklíře špatnou zprávu, gender je podle některých škol volitelný. Takže až mne bude někdo kritizovat, prohlásím se ženou.