ZVĚŘINA: Žantovský v Radě ČTK? Hnutí ANO mediálně kráčí ve staré stopě ODS

Poměrně nenápadně probíhá volba nových členů Rady ČTK. Zvolen byl ve středu zatím jen Petr Žantovský, novinář a nominant ANO. Další kolo, ve kterém mají poslanci tajnou volbou vybrat zbylé dva členy rady, je plánováno na příští týden, opět na středu. Čerstvý člen rady Žantovský se netají svou skepsí k veřejnoprávnímu rozhlasu a televizi a v podobném duchu patrně hodlá dohlížet i na práci České tiskové kanceláře. Ostatně proto si ho poslanci Kolovratník a Berkovec z hnutí ANO vybrali, když jej nominovali.

Pan Žantovský není politicky angažován, ale má velmi blízko k prezidentu Zemanovi i Václavu Klausovi, což jej samozřejmě z místa v radě automaticky nediskvalifikuje. Z výše naznačeného je zřejmé, jaký typ žurnalistiky bude propagovat.

Ostatně s Žantovského zvolením do Rady ČTK je spokojeno 96 procent účastníků ankety jeho domovského média Parlamentní listy. Nemusíme se přirozeně bát toho, že veřejnoprávní tisková agentura začne chrlit fake news tempem jako Parlamentní listy, nicméně změnám ve veřejnoprávních médiích se ubráníme jen stěží.



A jsme u jádra věci. ANO má pocity vítězů, kteří chtějí uplatnit svůj nárok na vliv a „napravit“, co ostatní politické strany zkazily. Zatím to vypadá na typicky silové řešení v režii koalice ANO–SPD–KSČM. Z toho nic dobrého nekouká, navíc když pan radní předem smete veškerou kritiku poukazem na prezidentské volby: „Viděli jsme v parlamentních volbách i v prezidentské volbě, že ti, kteří byli v hledáčku médií hodnoceni negativně, z toho vyšli vítězně.“ Jako kdyby se o pravdě dalo hlasovat.

Chce-li ANO přeorávat veřejnoprávní prostor, mělo by si vybírat takové kandidáty, kteří předem nevzbuzují pochyby a kteří přímo neodrazují. Počínání slonů v porcelánu nemusí mít žádnou bezprostřední parlamentní odezvu, vždyť Okamura a Filip „to jistí“, nicméně výsledky této nepromyšlené politiky budeme moci pozorovat již na podzim v komunálních a senátních volbách. Zatím to vypadá, že se ANO inspiruje u ODS, a to v jejích nejarogantnějších dobách, kdy si i tato strana myslela, že její hvězda nikdy nezapadne.