ZVĚŘINA: Květ Paroubek. Předseda ČSSD Hamáček otevírá náruč strany

PRAHA Šéf sociálních demokratů Jan Hamáček ve čtvrtek řekl, že doporučí předsednictvu strany, aby podpořilo Jiřího Paroubka jako nestraníka kandidujícího za ČSSD do Senátu. To je výrazná změna postoje strany, která se návratu odpadlíka Paroubka vehementně bránila, třeba když se chtěl prosadit během loňského léta přes dotační přeborníky z Cerhenic.

Jan Hamáček má spoustu dobrých důvodů, proč Jiřího Paroubka podpořit. Strana obhajuje v říjnu třináct senátorských křesel a musí očekávat katastrofu. Nemá osobnosti a v Ostravě, kde by měl Paroubek kandidovat, je strana doslova na huntě. Navíc nestraník v pozici možného senátora je přece jen méně nebezpečný než spolustraník. V případě nezdaru bude Janu Hamáčkovi neúspěch tohoto kandidáta vyčítat málokdo, a navíc tam momentálně není nikdo schopen postavit nikoho lepšího. A probojuje-li se Jiří Paroubek do Senátu? Pak očekávatelně vstoupí do senátorského klubu strany a dosavadnímu předsedovi Štěchovi zmrzne úsměv. Jiří Paroubek se sice vrací do politiky jakoby zvenčí, ale řemeslo nezapomněl a instinkty neztratil, takže bude sociálnědemokratickou senátorskou sestavu výkonnostně převyšovat. Minimálně může Janu Hamáčkovi pomoci při pacifikaci odbojných senátorů.



Další signál dovnitř strany můžeme vyjádřit čínským veršem „ať rozkvétá sto květů, ať spolu soupeří sto škol“. Pod tímhle heslem chtěli čínští komunisté v polovině 50. let uvolnit poměry ve státě a ukázat otevřenost. Sociální demokracie otevřenost ukázat potřebuje, protože působí poněkud zmrtvěle. Poslanecký klub je sbírkou jedinců převážně velmi úzce navázaných na minulou garnituru. A tento dojem potřebuje Jan Hamáček změnit, případný Paroubkův úspěch podpoří i jiné nestraníky. I ČSSD s Bohuslavem Sobotkou v čele se pokoušela otevírat nestraníkům, ale nedařilo se jí.

Zásadní bude, jak strana vstřebá podzimní volební výsledek; pokud se s ním nesmíří, může to znamenat i konec vládní koalice (kterou stále ještě ani nemáme). A Paroubek senátorem? Komu by se nestýskalo po té „skromnosti“: Podívejte se, nevím, jestli se mohu přirovnat k fotbalistovi Ronaldovi, ale nikdo nic podobného jako já nedokázal?