ZVĚŘINA: Neblazí sudiči. Věštění z data je pěkná, ale irelevantní zábava

Je-li první vláda po listopadu 1989, která se opře o hlasy komunistů, jmenována v Den památky obětí komunistického režimu, tedy v den popravy Milady Horákové a dalších obžalovaných ve vykonstruovaném procesu, je v tom nepochybná symbolika. Kdo bude chtít, najde v tom obraz všeho špatného, co nás dnes obklopuje.

Je to provokace Hradu? Stěží, Miloše Zemana bychom z toho, že si pamatuje všechny památné dny, podezírat neměli, spíš to vůbec netušil. A představa, že Andrej Babiš, který každý svůj krok zvažuje z hlediska mediálního obrazu, si takto naběhl schválně, je evidentně nesmyslná. Stalo se to bezděčně. Tím hůř! Byrokrati na Hradě ani ve Strakově akademii nedokázali své šéfy upozornit. Lze z téhle symboliky cokoli vyvozovat o nové vládě? Nikoli. Určitě bude možné se v budoucnu, v okamžiku, až ji nahradí jiná, k tomuto obrazu vrátit a zhodnotit, nakolik dnešní jmenování vlády odpovídá symbolice komunistické represe a justičních vražd.

Hledat význam tam, kde jde čistě o koincidenci a nikoli záměr, je blízké numerologii, astrologii či jiným okultním vědám. Navíc je náš kalendář přeplněn odkazy na neblahá data minulosti. Stačí požádat Google: Václav Klaus byl jmenován poprvé premiérem 2. července 1992 – v den, kdy v roce 1947 Československo na nátlak Moskvy odmítlo Marshallův plán. Jiří Paroubek byl jmenován ve výroční den náletu na plzeňskou Škodu, Petr Nečas pak na výročí korunovace Zikmunda Lucemburského, té lišky ryšavé, českým králem po prohrané bitvě na Vítkově. Miloš Zeman pak v roce 1998 sliboval na výročí populárního Jakešova projevu na Červeném Hrádku. Stanislav Gross na výročí zavraždění Václava III. a tím i ve výroční den vymření Přemyslovců.

Historie je plná událostí a „volný“ den je těžké najít. Což samozřejmě nikomu nebrání v pohoršování. Vyvozovat z data jmenování závěry o nastupující vládě ale předem nelze, alespoň ne se smrtelně vážnou tváří.