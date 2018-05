ZVĚŘINA: ODS v zookoutku. Primitivní populismus požírá i tradiční strany

PRAHA Následník trůnu si bere cikánku, co by dělal prezident Zeman na takové svatbě. Takto „vtipně“ se vyjádřil na Twitteru člen oblastní rady ODS a kandidát do europarlamentu v roce 2014 René Franěk. Jediný, kdo po něm zatím chtěl omluvu, je předseda strany Petr Fiala, předseda oblastního sdružení celou věc považuje za nepovedený vtip.

Ne, není to vtip, je to konzistentní názor pana Fraňka, rasistické postoje projevil již v reakci na petici Vědci proti strachu a lhostejnosti v srpnu 2015. Tehdy napsal: „Xenofobie je v přírodě velmi užitečná ‚vlastnost‘, díky které tu dnes jsme. Xenofobie dokáže spolehlivě ochránit nejen jednotlivce, ale i celý národ.“ Navíc kouzelným způsobem prokádroval vědce a intelektuály jako celek: „95 procent petentů nemá ani schopnost se sama uživit. Nechává se živit druhými, těmi podle nich inteligenčně horšími.“



Máme svobodu názorů, ale možná by panu Fraňkovi mohli, alespoň v rámci ODS, vysvětlit, nakolik je věda přínosem a že výzkum se ekonomicky i společensky vyplácí a mohutný rozvoj lidstva je dílem právě vědy a výzkumu. Ale patrně tenhle pán nebere Petra Fialu vážně, protože je to akademik.

Pokud jde o rasové předsudky, bude to s osvětou horší. Pan Franěk totiž vnímá veškerou kritiku jako hysterii a svůj vlastní omyl nepřipouští, ono je to taky těžké, když sám sebe považujete za vyšší bytost. Kdyby to nebylo smutné, tak by se pozorovatel musel smát při srovnávání povyku, který vypukne okolo stejně pitomých a zlých výroku třeba členů SPD, KSČM nebo ANO. ODS zkrátka demokracii ohrožovat nemůže, i kdyby sdružovala výhradně hloupé xenofoby.