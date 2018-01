ZVĚŘINA: Politicky to šmajdá. Odcházející vláda se vytrvale sama poškozuje

PRAHA Vláda expertů Andreje Babiše včera odhlasovala svou demisi. Můžeme tedy hodnotit, jak si v době své krátké existence vedla. Premiérovým snem bylo, aby vláda makala a on ji řídil manažerským způsobem. Pravda, vláda se může sejít v půl sedmé ráno a projednat horu návrhů, problém je v tom, co si z toho vyvodí veřejnost.

Například včera, vláda projednala návrh zákona o celostátním referendu od Tomia Okamury. Je to paskvil, který odmítne každý právník, a vládní legislativci to též velmi rázně učinili.

Co měli dělat jiného, když podle Okamury má být referendum vždy platné, bez ohledu na účast, že? Přes toto relevantní a rozhodné nedoporučení vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko, tedy přeloženo – vládě tento nesmysl nevadí. Vláda totiž podporuje referendum a „považuje za rozumnější se o parametrech bavit ve sněmovně“.

To znamená, že tahle makající vláda opustila léty osvědčený model: neposílat do sněmovny hlouposti a podporovat jen rozumné návrhy zákonů, které mají naději na úspěch. Pokud Andrej Babiš označoval druhdy parlament jako žvanírnu, touto činností mu na žvanivosti jen přidává, protože poslanci nějakou dobu nutně budou muset mluvit, než si vzájemně vysvětlí, že nápad pana Okamury je nesmyslný a škodlivý.

První Babišova vláda docela vytrvale ignoruje i politický rozměr své činnosti. Jak máme chápat včerejší stanovisko vlády než jako lísání se do přízně SPD pana Okamury? Jak si mají občané vyložit navrhované změny v jednacím řádu vlády, například nápad na utajení toho, jak hlasovali na vládě jednotliví ministři? Že to tam napsal nějaký zlobivý úředník? A že to pan ministr spravedlnosti na podnět médií a opozice vyškrtl? A tu o Karkulce znáte?

K jednobarevné vládě bez důvěry je veřejnost přirozeně skeptická, tenhle model se dost nevyvedl už panu Rusnokovi. Jeden by čekal, že Andrej Babiš, který má v plánu sestavovat ještě další vlády, bude chtít veřejnost uklidnit, ale z toho, jak se choval při prvním pokusu, to vypadá, že hlavně zkoušel, co projde.

Ne, o ohrožení demokracie tu rozhodně nešlo, vláda se pohybovala v mezích zákonných norem. Jen to často nedávalo smysl. Volič ANO si toho patrně nevšiml a na to může hnutí možná i sázet, ale mělo by si být vědomo i toho, že pokud chce někoho z demokratů do koalice, bude muset podobné způsoby opustit.