ZVĚŘINA: Polonahý aktivismus sebestředných naivů může pomoci Zemanovi

Poslední týdny jsme trávili posuzováním nabídek prezidentských kandidátů a porovnávali jejich výhody i slabiny. Chtěli jsme volit hlavu státu. Jenže se nám do toho připletly aktivistky, jedna z nich znemožnila napoprvé odvolit úřadujícímu prezidentovi.

Politické sdělení její akce je, převedeno do slušné mluvy, jednoduchoučké: Zeman je Putinův slouha. To tady leckdo tvrdí už roky a pro českou veřejnost není takový názor novinkou. Možná to potěší přátele aktivistek na Ukrajině.



VIDEO: Ve volební místnosti se svlékla údajná aktivistka hnutí Femen. Zemana ochranka odvedla, ženu zadržela. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nás v Česku to ale těšit nemůže. Zaprvé byly narušeny volby tím nejhloupějším způsobem a zadruhé jejich výsledek bude už provždy v očích mnoha lidí cinknutý (ať už dopadnou jakkoli). Ani odpůrci úřadujícího prezidenta, kteří by se rádi zasmáli „volebnímu vtipu“, to udělat nemohou. Aktivistka totiž zmobilizuje část voličů, kteří by k volbám nešli. Nyní půjdou a budou volit Zemana.

Tato polonahá žena provozuje aktivismus jako pouhou zábavu sobeckých a sebestředných naivů.