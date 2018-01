ZVĚŘINA: Prezident bez zábran, jeho okolí si bude dělat, co chce

Co čekat od Miloše Zemana ve druhém prezidentském volebním období? Rozhodně to nebude mandát, kterým by se podobně jako američtí prezidenti, pokoušel o zápis do dějin. Prezident nebude muset a vzhledem ke zdravotnímu stavu ani pravděpodobně moci, objíždět republiku podobně intenzivně jako v předchozí pětiletce.

Miloš Zeman nesliboval, že bude intervenovat méně do domácí politiky, tudíž můžeme čekat nejen, že se vloží do vnitrostranického života ČSSD, ale i ještě významněji zasáhne do podoby příští vlády. Jeho náklonnost k SPD a komunistům může hodně zatopit Andreji Babišovi, který by nejraději sestavoval vládu s ODS.



Druhý mandát Miloše Zemana nebude vázán vůbec ničím. Na další období kandidovat nemůže, a tak nebude brát ohledy na nikoho. To může být velmi neblahé pro atmosféru v zemi. To je ale jen odhad. Co je jisté, je vzrůstající vliv prezidentova okolí, temné struktury kolem pánů Nejedlého, Mynáře a jejich obchodní zájmy budou v příští pětiletce uspokojeny. Zde je především na příslušných úřadech a orgánech činných v trestním řízení, jak důsledně se dokáží vypořádat s nekalými praktikami těchto pánů.

Miloš Zeman se nikdy nepyšnil přísným sebeovládáním a přes předvolební i povolební se jím ovládnout nenechá . To bylo zjevné už z jeho reakce na znovuzvolení a jeho útoků na všechny, kteří jsou mu nepohodlní. Zkrátka Miloš Zeman, ač slibuje, bude i v příští pětiletce stejně arogantní, jako v té minulé.

S prezidentem, kterého jsme si zvolili je třeba počítat a neopájet se představami, že se „něco“ stane. Dokud nebude Miloš Zeman poražen, a v prezidentské volbě už poražen být nemůže, bude tuzemskou politiku ovlivňovat k obrazu svému.

Každé další volby se tedy budou mít o to větší smysl, oč lépe se dokáže zorganizovat skutečná opozice.