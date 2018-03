ZVĚŘINA: Inaugurační projev prezidenta hubitele

Při příležitosti zahájení druhého prezidentského mandátu se Miloš Zeman pokusil o bilanci. Vyšel z toho spíš hromadný zatykač. Nebo úplný seznam těch, kdo mají být zničeni. Nejde o to, že prezident by neměl veřejně kritizovat své odpůrce, nechť to dělá, nejde o to, že v některých případech cítíme osten osobní pomstychtivosti.

Pro zemi je užitečné, pokud prezident přímo a na rovinu jmenuje ty, kteří se mu nelíbí. Jsme demokratickou republikou a ve věcné rovině to nic neznamená, tedy doufejme, že si to represivní složky nevyloží jako oficiální objednávku.



Prezidentův projev však neobsahoval kromě výčtu těch, kdo mají být potrestáni, převychováni či zbaveni vlivu, žádný pozitivní program, program pro druhé prezidentské období. Miloši Zemanovi došly pozitivní, dobré myšlenky, v další pětiletce se hodlá jen zlobit a možná se mstít. Z toho nemůže nic pozitivního vzejít. Alejí zlikvidovaných odpůrců se nepochoduje do ráje, ale úplně opačným směrem.