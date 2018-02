ZVĚŘINA: Slušovická finta. Senátor Čuba je pionýrem nestydatosti

PRAHA Naposledy byl v práci 24. srpna 2016, od té doby se tam neobjevil. Mluvíme o senátorovi Františku Čubovi reprezentujícím za volební obvod Zlín Stranu práv občanů. Nepřítomného senátora se opakovaně pokoušel kontaktovat předseda Senátu Milan Štěch. Bezvýsledně, na korespondenci nereaguje, na nabídky návštěvy též.

Jeho senátorský asistent se dokonce nechal slyšet, že o tom nic neví: „Já cizí korespondenci nečtu, to je mezi panem senátorem a panem Štěchem.“ Tahle bezelstnost je báječná, všichni nyní můžeme dumat, za co bere pan asistent plat, když nikomu s ničím neasistuje, ba ani patrně asistovat nemůže.

Je úplně lhostejno, že pan Čuba po nátlaku veřejnosti svůj plat i s náhradami od srpna 2017 posílá na charitu, i když je to charita hazardního barona Iva Valenty, jde o to, že nevykonává mandát. K čemu je voličům nezvěstný senátor? Jak reprezentuje jejich zájmy? Je možné takhle „fungovat“ v horní komoře parlamentu až do podzimu roku 2020? Nevíme.

Pan Čuba je reprezentantem slušovického modelu podnikání, jež kvetlo za bývalého režimu. To tehdy spočívalo hlavně ve využívání výhod, které ostatní nemají. Jak vidno, podobná logika platí i pro senátora Jana Velebu, Čubova spolustraníka. Kdyby pan Čuba rezignoval, přišla by partaj o příspěvek státu ve výši 900 tisíc korun ročně, avšak hlavně by se senátorský klub vedený právě panem Velebou rozpadl pro nedostatek členů. Tím pádem by přišel pan Veleba o další peníze a o nárok na služební vůz.

Politikům jako pan Čuba by měla být republika vděčná, soustavně a neúnavně testuje, co občan snese