ZVĚŘINA: Svoboda nevyspat. Technaři nemají nárok na ubližování ostatním

Čtyři dny nepřetržitého hluku jsou pro obyvatele Liberce, či přesněji řečeno okolí letošní technoparty Czarotek Free Party, zdrojem nevyspání, depresí a nadměrného poškozování zdraví. Kdyby byli něčemu takovému vystaveni v práci, šel by jejich zaměstnavatel před soud a oni by dostali odškodné.

Nebozí obyvatelé severu Čech nechtějí odškodné, chtějí ticho, ale to jim náš stát nezajistí. Policie nechce z dobrých důvodů opakovat zásah na CzechTek zpřed 13 let, a tak jen bezmocně přihlíží.

Účastníci této akce a příznivci této hudby mají radost, vítězí svoboda. Desetitisíce poškozených mají naopak vztek, že je to svoboda ubližovat druhým. Je to záměrné poškozování zdraví – jako byste třeba vyfukovali cigaretový kouř do obličeje někoho, kdo nemůže uhnout. Že je to přehnané? Vůbec ne. Odpírání spánku je metoda mučení, proč si to nepřiznat? Škodlivost hluku je medicínsky prokázána, proto máme normy a povinnosti chránit před ním obyvatele. Závěry z toho ale nevyvozujeme.

Opakuje se to každý rok, technoparty rámusí, policie přihlíží, místní jsou zoufalí, ale ani v delší časové perspektivě se nikdo nenamáhal s účinným postupem proti zvukovým teroristům. Proč nejsou citelně pokutováni pronajímatelé pozemků? Proč policie dosud nevypracovala taktiku zaměřenou například na to, jak zabránit příjezdu dalších technařů? Kde jsou starostové? Jejich politická sdružení mají k problematice nejblíže, ale slyšet o nich v souvislosti s technoparty není. Že by se báli nálepky ochránců zákonnosti? Je též zajímavé, že se k technoparty naopak nehlásí Piráti, dlouhodobí propagátoři této alternativní aktivity. Je pěkné mít ve sněmovně stranu, která má za to, že zákony, jež nedávají smysl, se mohou, v jejich případě mají, svévolně porušovat. Proč předseda strany neagituje v Liberci a nevysvětluje občanům, jak jsou hlukem kulturně obohaceni?

Situace je zlá, stát je programově pasivní a vyústění nebude pěkné. Každá taková technoparty jen propaguje vládu tvrdé ruky. A poptávka po ní roste.